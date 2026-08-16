Máscaras de Neymar e Bruna Marquezina, utilizada para provocar o jogador na partidaReprodução/X @liberta___depre
As máscaras estão sendo distribuídas para os torcedores usarem nas arquibancadas do estádio, para provocar o camisa 10 e craque da equipe do Santos.
PROVOCAÇÃO!— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 16, 2026
Torcedores do Vasco em São Januário levaram máscaras do Neymar chorando e também de Bruna Marquezine, ex-namorada do camisa 10 do Santos. pic.twitter.com/voWOJXvVQI
Histórico entre Neymar e Vasco
Na última oportunidade, o Santos ganhou a partida por 2 a 0, com ambos os gols sendo de Neymar. Enquanto isso, no encontro anterior, o clube carioca venceu, no Morumbi, por 6 a 0 a equipe santista, sagrando a maior goleada da história do confronto.
Situação dos clubes
O Santos está vindo de uma vitória na Sul-Americana, por 2 a 1, contra o Macará, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da competição.
A equipe do Vasco também jogou as oitavas de final da Sul-Americana, porém, empatou em partida sem gols contra o Olímpia e resolve o confronto fora de casa.
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