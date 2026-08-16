Máscaras de Neymar e Bruna Marquezina, utilizada para provocar o jogador na partida - Reprodução/X @liberta___depre

Máscaras de Neymar e Bruna Marquezina, utilizada para provocar o jogador na partidaReprodução/X @liberta___depre

Publicado 16/08/2026 16:28 | Atualizado 17/08/2026 06:28

Nos dias anteriores ao duelo, acabou se criando um clima de final, por ser um confronto direto na briga pelo rebaixamento e pelas declarações recentes do Neymar sobre a partida.

PROVOCAÇÃO!



Torcedores do Vasco em São Januário levaram máscaras do Neymar chorando e também de Bruna Marquezine, ex-namorada do camisa 10 do Santos. pic.twitter.com/voWOJXvVQI — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 16, 2026 As máscaras estão sendo distribuídas para os torcedores usarem nas arquibancadas do estádio, para provocar o camisa 10 e craque da equipe do Santos. As máscaras estão sendo distribuídas para os torcedores usarem nas arquibancadas do estádio, para provocar o camisa 10 e craque da equipe do Santos.

Histórico entre Neymar e Vasco

O duelo entre o jogador e a equipe cruz-maltina ocorreu em cinco oportunidades, até o momento, e o Vasco saiu vitorioso em três delas.



Na última oportunidade, o Santos ganhou a partida por 2 a 0, com ambos os gols sendo de Neymar. Enquanto isso, no encontro anterior, o clube carioca venceu, no Morumbi, por 6 a 0 a equipe santista, sagrando a maior goleada da história do confronto.

Situação dos clubes

Até o momento da partida, os dois estão empatados com 22 pontos, 5 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, mas o Santos tem -6 de saldo de gols, enquanto o Vasco tem -8.



O Santos está vindo de uma vitória na Sul-Americana, por 2 a 1, contra o Macará, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da competição.



A equipe do Vasco também jogou as oitavas de final da Sul-Americana, porém, empatou em partida sem gols contra o Olímpia e resolve o confronto fora de casa.