Pedro Emanuel ainda não venceu jogando em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel ainda não venceu jogando em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/08/2026 19:26

Rio - Pedro Emanuel mostrou preocupação com a falta de eficácia do Vasco ao analisar a derrota para o Santos por 3 a 0 em São Januário, neste domingo (16), pela 23ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino teve oportunidades ao longo da partida, mas não conseguiu aproveitar.

"Acho que todos vimos que hoje tivemos dois jogos. Um jogo até o primeiro gol, que nós preparamos bem, que sabíamos que teríamos dificuldades na forma como o Santos se apresentou. Jogando fora de casa, é natural. Nós tínhamos que ter a capacidade de ter a bola, sem nunca permitir contra-ataques por parte do Santos".

"Acho que conseguimos fazer. E a diferença tem muito a ver com eficácia também. Numa segunda parte que estávamos a dominar desde o primeiro minuto, em que tivemos algumas oportunidades que não conseguimos concretizar. Isso, de fato, é também preocupante para nós".

Com o resultado, o Gigante da Colina chegou ao terceiro jogo seguido sem anotar um gol sequer. Antes da derrota para o Santos por 3 a 0, o Vasco empatou sem gols com Olimpia, pela Sul-Americana, e Bahia, pelo Brasileirão.

"A questão é que, de fato, criamos muitas oportunidades. Hoje não foram muitas, mas foram algumas que efetivamente nos poderiam dado ter aquilo que deu ao Santos, um conforto no resultado. Costumo dizer que o jogo em si pode se transformar num paraíso ou num pesadelo. Fizemos tudo até o primeiro gol sofrido que poderia nos ter dado a glória".

O Gigante da Colina soma 22 pontos e ainda caiu para a 19ª posição. Já o Santos deixou a zona de rebaixamento e respira na competição.

A equipe de Pedro Emanuel, agora, vira a chave para as oitavas de final da Sul-Americana. O Cruz-Maltino vai enfrentar o Olimpia na próxima quinta-feira (20), a partir das 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção.