Lance que gerou a expulsão de Barros durante o jogo entre Vasco e Vitória - Reprodução / CBF

Lance que gerou a expulsão de Barros durante o jogo entre Vasco e VitóriaReprodução / CBF

Publicado 28/08/2026 16:51

Rio - A CBF divulgou, nesta sexta-feira (28), o áudio do VAR no lance da expulsão de Barros no triunfo do Vasco sobre o Vitória por 1 a 0 , que aconteceu na última quarta (26), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A entidade também trouxe a avaliação da Comissão de Arbitragem, que concordou com a decisão de aplicar o cartão vermelho para o volante do Cruz-Maltino.

"Avaliação da Comissão: Cartão vermelho corretamente aplicado por impedir uma Oportunidade Clara de Gol com a mão de maneira deliberada. Lembrando que, a exemplo do que foi analisado no jogo do Santos vs Mirassol, válido pelo Campeonato Brasileiro, o defensor que comete a falta, tecnicamente não pode ser considerado na análise de defensores capazes de disputar a bola. Com isso, na situação em análise, não restaria nenhum outro defensor com possibilidade de disputar a bola com o atacante, exceto o goleiro adversário".

O lance em questão aconteceu no primeiro tempo, e o jogo ainda estava empatado em 0 a 0. A bola bateu na mão de Barros, que estava no círculo central, e Renato Kayzer teria campo livre para avançar com ela. Inicialmente, o árbitro apresentou o cartão amarelo, mas foi chamado ao monitor do VAR e trocou para vermelho.

Houve reclamação do lado do Vasco também porque a bola tocou no braço de Renato Kayzer, mas a arbitragem não apontou infração.

Na súmula, o árbitro Matheus Delgado Candançan relatou o motivo do cartão vermelho: "Expulso por utilizar a mão de forma deliberada, impedindo uma oportunidade clara e manifesta de gol".

Veja como foi a conversa

VAR (Daniel Nobre Bins): Vou te esperar com o início da jogada. A bola pega no braço do Renato Kayzer, segue e agora vou te mostrar a infração de mão, ok?

Árbitro (Matheus Delgado Candançan): A mão é deliberada, ok.

Árbitro (Matheus Delgado Candançan): Aqui nós vemos que claramente o jogador que mostro lá em cima está atrás e sem possibilidade de chegar. Nós temos um claro DOGSO (Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity, que em português é "negar uma oportunidade óbvia de gol"). Vou voltar, tirar o amarelo e mostrar cartão vermelho.

Reclamações do Vasco

O diretor executivo de futebol do Cruz-Maltino, Admar Lopes, ficou na bronca com a arbitragem da partida . Em pronunciamento na zona mista de São Januário, o português citou o lance da expulsão de Barros e um possível pênalti não assinalado para o Vasco.

Neste segundo lance, Cacá até coloca a mão na bola dentro da área, mas o árbitro apontou uma falta de Spinelli no próprio zagueiro do Vitória antes do toque.

"Este árbitro que apitou aqui hoje tem um histórico de péssimas atuações ao longo da carreira dele e em jogos do Vasco. Os erros que ele cometeu aqui, principalmente na expulsão do Cauan Barros, foi um erro grotesco. Há um lance também de uma falta no Spinelli na área, que seria um pênalti a favor do Vasco. Mais um erro grotesco", disse Admar.

"Eu só peço reflexão por parte da CBF, da comissão de arbitragem, para que não escalem esses árbitros em jogos decisivos e importantes para o Vasco. E que tenham a capacidade de escalar um árbitro mais competente do que este, mais preparado, porque o Vasco foi prejudicado hoje. Mesmo assim, contra tudo e contra todos, conseguiu ter um bom resultado. O que nós pedimos é um árbitro que nos deixe disputar a qualificação em Salvador", concluiu.