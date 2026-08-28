Lance do gol do Palmeiras sobre o Vasco no sub-20 - Reprodução / SporTV

Lance do gol do Palmeiras sobre o Vasco no sub-20Reprodução / SporTV

Publicado 28/08/2026 20:12

O único gol da partida saiu na reta final do primeiro tempo. Erick Belé ficou cara a cara com o goleiro Phillipe Gabriel dentro da área e não desperdiçou a oportunidade.

Ao longo da etapa inicial, o Palmeiras chegou a marcar duas vezes, mas os gols foram anulados por impedimento. O Vasco teve suas chances na partida, mas não conseguiu balançar a rede.

Os dois times voltarão a se enfrentar na próxima sexta-feira (4), a partir das 19h, no Nubank Parque, em São Paulo.

Como Vasco e Palmeiras chegaram à decisão?

O Cruz-Maltino superou o Santos na fase semifinal. O Vasco perdeu por 2 a 0 no jogo de ida, na Vila Belmiro, e devolveu o placar na volta, em São Januário. Nos pênaltis, os Crias da Colina venceram por 5 a 4.

Já o Palmeiras levou a melhor sobre o Red Bull Bragantino. Na ida, no estádio Cícero de Souza Marques, as duas equipes empataram por 3 a 3. Na volta, na Arena Barueri, o Alviverde venceu por 2 a 0.