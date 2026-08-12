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Fotos! Clubes lançam terceiro uniforme para a temporada 2026/27
Esporte

Fotos! Clubes lançam terceiro uniforme para a temporada 2026/27

Com direito a modelos diferentes do usual, Arsenal, Barcelona, Real Madrid e outros times apresentaram novas camisas; confira

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Vários clubes do futebol europeu apresentaram seus terceiros uniformes para a temporada 2026/27. Arsenal, Barcelona, Real Madrid e outros times lançaram novas camisas para entrar em campo. O Inter Miami, dos Estados Unidos, também anunciou um modelo diferente. 
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