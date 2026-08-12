Ronaldinho Gaúcho conta com o suporte do grupo de investimentos Clayton Sports, de Andorra - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Ronaldinho Gaúcho conta com o suporte do grupo de investimentos Clayton Sports, de AndorraVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 12/08/2026 11:31 | Atualizado 12/08/2026 13:43

Lenda do futebol, Ronaldinho Gaúcho pode se tornar proprietário do Monaco Basket, da França. O ex-jogador é um dos candidatos para comprar o time, que passa por uma grave crise financeira. As informações são do jornal local 'L'Équipe'.

Diretor-executivo do clube, Oleksiy Yefimov recebeu uma carta de intenção do brasileiro, que conta com o suporte do grupo de investimentos Clayton Sports, de Andorra.