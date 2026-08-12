Lenda do futebol, Ronaldinho Gaúcho pode se tornar proprietário do Monaco Basket, da França. O ex-jogador é um dos candidatos para comprar o time, que passa por uma grave crise financeira. As informações são do jornal local 'L'Équipe'.
Diretor-executivo do clube, Oleksiy Yefimov recebeu uma carta de intenção do brasileiro, que conta com o suporte do grupo de investimentos Clayton Sports, de Andorra.
O astro sempre mostrou ter certa conexão com o basquete. Ele, inclusive, já marcou presença em vários eventos da NBA, a liga norte-americana.
Com os problemas financeiros, o Monaco Basket precisou deixar a EuroLeague e caiu para a EuroCup. Além disso, perdeu a licença profissional para disputar a liga francesa. Agora, Ronaldinho Gaúcho é um dos nomes à disposição para colaborar na recuperação do clube.
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