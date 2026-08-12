Alex Telles ampliou o vínculo com o Botafogo até dezembro de 2028 - Vítor Silva / Botafogo

Alex Telles ampliou o vínculo com o Botafogo até dezembro de 2028Vítor Silva / Botafogo

Publicado 12/08/2026 10:48

Alex Telles não escondeu a felicidade e enumerou os motivos que colaboraram para a renovação de contrato com o Botafogo . O lateral-esquerdo, que destacou a ótima relação com o elenco, os funcionários e a torcida, ampliou o vínculo até dezembro de 2028.

Leia mais: Textor diz que Eagle não apresentou defesa em disputa pelo Botafogo



“Muita coisa me fez renovar, para ser sincero. A primeira é me sentir em casa, estar realizado no meu ambiente de trabalho. Sempre acordo de manhã e vou feliz para o CT Lonier, porque é um grupo muito bom. Os funcionários também são pessoas maravilhosas, que te acolhem”, disse o jogador, em entrevista ao canal oficial alvinegro.



“A segunda, que para mim é muito importante, é a forma como lidam comigo e com a minha família. Depois, a responsabilidade que tenho com o clube, com o torcedor. Esse carinho que passam é recíproco. Eu não poderia deixar isso acabar”, complementou. “Muita coisa me fez renovar, para ser sincero. A primeira é me sentir em casa, estar realizado no meu ambiente de trabalho. Sempre acordo de manhã e vou feliz para o CT Lonier, porque é um grupo muito bom. Os funcionários também são pessoas maravilhosas, que te acolhem”, disse o jogador, em entrevista ao canal oficial alvinegro.“A segunda, que para mim é muito importante, é a forma como lidam comigo e com a minha família. Depois, a responsabilidade que tenho com o clube, com o torcedor. Esse carinho que passam é recíproco. Eu não poderia deixar isso acabar”, complementou.

Leia mais: Cria do Botafogo, Luis Henrique pode trocar de clube no futebol italiano



O defensor chegou ao Glorioso em setembro de 2024, foi peça importante na reta final daquela temporada histórica, nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, e virou ídolo. “Da mesma forma que talvez precisassem de mim, eu precisava do clube. Ainda não tinha os dois títulos, que eram um objetivo da minha carreira. Foi um casamento perfeito”, ponderou. O defensor chegou ao Glorioso em setembro de 2024, foi peça importante na reta final daquela temporada histórica, nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, e virou ídolo. “Da mesma forma que talvez precisassem de mim, eu precisava do clube. Ainda não tinha os dois títulos, que eram um objetivo da minha carreira. Foi um casamento perfeito”, ponderou.

100 jogos pelo Botafogo

Alex Telles também ganhou recados especiais por atingir a marca de 100 jogos pelo Botafogo. Neymar, Bruno Fernandes e Tiquinho Soares o parabenizaram. Ao todo, o lateral-esquerdo soma 14 gols e 14 assistências com a camisa alvinegra.

Leia mais: Novo uniforme preto do Botafogo concorre a prêmio internacional

O que disse o trio



