Alex Telles ampliou o vínculo com o Botafogo até dezembro de 2028Vítor Silva / Botafogo
“Muita coisa me fez renovar, para ser sincero. A primeira é me sentir em casa, estar realizado no meu ambiente de trabalho. Sempre acordo de manhã e vou feliz para o CT Lonier, porque é um grupo muito bom. Os funcionários também são pessoas maravilhosas, que te acolhem”, disse o jogador, em entrevista ao canal oficial alvinegro.
“A segunda, que para mim é muito importante, é a forma como lidam comigo e com a minha família. Depois, a responsabilidade que tenho com o clube, com o torcedor. Esse carinho que passam é recíproco. Eu não poderia deixar isso acabar”, complementou.
O defensor chegou ao Glorioso em setembro de 2024, foi peça importante na reta final daquela temporada histórica, nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, e virou ídolo. “Da mesma forma que talvez precisassem de mim, eu precisava do clube. Ainda não tinha os dois títulos, que eram um objetivo da minha carreira. Foi um casamento perfeito”, ponderou.
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