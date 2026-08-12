Thiago Almada, em treino da seleção argentina - Divulgação / Argentina

Thiago Almada, em treino da seleção argentinaDivulgação / Argentina

Publicado 12/08/2026 09:47





"Tomei minha decisão durante as férias, principalmente porque conversei com Coudet e por causa do projeto que ele tinha no clube. Não hesitei. Sentia falta da pressão do futebol argentino, é isso que eu gosto", disse, à 'Radio La Red'. Rio — O meia Thiago Almada deu detalhes sobre o motivo de ter fechado com o River Plate, em vez do Flamengo . O jogador afirmou que tinha saudade da pressão do futebol argentino e revelou, ainda, que recebeu uma ligação do técnico da equipe, Eduardo Coudet."Tomei minha decisão durante as férias, principalmente porque conversei com Coudet e por causa do projeto que ele tinha no clube. Não hesitei. Sentia falta da pressão do futebol argentino, é isso que eu gosto", disse, à 'Radio La Red'.

Almada foi alvo de disputa entre o Rubro-Negro e o clube argentino por semanas, mas acabou priorizando o projeto do River Plate, que ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$ 118,1 milhões) ao Atlético de Madrid. Além disso, o atleta teria pedido um salário maior ao time brasileiro.



O meia deu mais detalhes que o fizeram tomar sua decisão. "O Coudet me ligou, isso foi muito importante. Sempre falei com ele, com o Otamendi, com o Ángel [Correa] quando ele chegou... Eles foram fundamentais. Minha família também, minha mulher, meus pais. Tomamos essa decisão todos juntos", disse, destacando que sua mãe é torcedora fanática do River Plate.