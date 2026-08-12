Thiago Almada, em treino da seleção argentinaDivulgação / Argentina
"Tomei minha decisão durante as férias, principalmente porque conversei com Coudet e por causa do projeto que ele tinha no clube. Não hesitei. Sentia falta da pressão do futebol argentino, é isso que eu gosto", disse, à 'Radio La Red'.
O meia deu mais detalhes que o fizeram tomar sua decisão. "O Coudet me ligou, isso foi muito importante. Sempre falei com ele, com o Otamendi, com o Ángel [Correa] quando ele chegou... Eles foram fundamentais. Minha família também, minha mulher, meus pais. Tomamos essa decisão todos juntos", disse, destacando que sua mãe é torcedora fanática do River Plate.
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