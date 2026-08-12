Rio — O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (12), às 21h30, para jogar contra o Cruzeiro, em confronto válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Rubro-Negro, que fez a melhor campanha da primeira fase e busca o quinto título da competição, vem com moral após triunfo em cima do Vitória, no Maracanã.
Onde assistir
O jogo será transmitido na TV Globo (TV aberta), ge tv (YouTube) e Paramount+ (streaming).
Como chega o Rubro-Negro
O técnico Leonardo Jardim terá os desfalques do lateral-esquerdo Alex Sandro, que segue com dores na panturrilha direita, e o zagueiro Vitão, que sentiu a coxa direita durante treinamento na última sexta-feira (7). Além deles, Everton Cebolinha permanece com sintomas de quadro gripal e Luiz Araújo já trabalha em campo depois de se recuperar de lesão no joelho direito, mas ainda não está em ritmo para ser relacionado.
Com isso, a escalação deve ser: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.
A partida vai marcar o reencontro de Gerson com o Flamengo. Além do meia, o reforço Wesley também pode ser escalado, apesar de ter chegado de pré-temporada da Arábia Saudita recentemente. Fagner e Lucas Romero estão suspensos. O time ainda contará com dois dos seus principais destaques: Matheus Pereira e Kaio Jorge.
Sendo assim, a provável equipe para entrar em campo é: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Kaique Kenji e Kaio Jorge.
Arbitragem
Árbitro: Yael Falcón (ARG) Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo González (ARG) VAR: Hector Paletta (ARG)
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