Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 12/08/2026 08:23

Rio — O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (12), às 21h30, para jogar contra o Cruzeiro, em confronto válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Rubro-Negro, que fez a melhor campanha da primeira fase e busca o quinto título da competição, vem com moral após triunfo em cima do Vitória , no Maracanã.

Onde assistir

O jogo será transmitido na TV Globo (TV aberta), ge tv (YouTube) e Paramount+ (streaming).

Como chega o Rubro-Negro





Com isso, a escalação deve ser: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.



LEIA MAIS: Documentário de Zico passará pela primeira vez na televisão brasileira O técnico Leonardo Jardim terá os desfalques do lateral-esquerdo Alex Sandro, que segue com dores na panturrilha direita, e o zagueiro Vitão, que sentiu a coxa direita durante treinamento na última sexta-feira (7). Além deles, Everton Cebolinha permanece com sintomas de quadro gripal e Luiz Araújo já trabalha em campo depois de se recuperar de lesão no joelho direito, mas ainda não está em ritmo para ser relacionado.Com isso, a escalação deve ser: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

Provável escalação do Cruzeiro

A partida vai marcar o reencontro de Gerson com o Flamengo. Além do meia, o reforço Wesley também pode ser escalado, apesar de ter chegado de pré-temporada da Arábia Saudita recentemente. Fagner e Lucas Romero estão suspensos. O time ainda contará com dois dos seus principais destaques: Matheus Pereira e Kaio Jorge.



Sendo assim, a provável equipe para entrar em campo é: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Kaique Kenji e Kaio Jorge.

Arbitragem

Árbitro: Yael Falcón (ARG)

Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo González (ARG)

VAR: Hector Paletta (ARG)