Ferran Torres em treino da seleção espanhola na Copa do Mundo - Divulgação/ Seleção espanhola

Ferran Torres em treino da seleção espanhola na Copa do MundoDivulgação/ Seleção espanhola

Publicado 12/08/2026 09:06





Apesar disso, os clubes avançaram nas negociações e uma nova proposta pode chegar a 50 milhões de euros (R$ 297 milhões), conforme a 'CNN'. Os franceses buscam a contratação para substituir o português Gonçalo Ramos, contratado pelo Milan para a temporada. O atacante Ferran Torres, autor do gol do título da Espanha na última Copa do Mundo, não se reapresentou ao Barcelona nesta quarta-feira (12), data do retorno para os atletas que participaram do Mundial. O jogador tem sido especulado no PSG, que já realizou uma investida estimada em 40 milhões de euros (R$ 235 milhões) na última segunda-feira (10), recusada pelos catalães.Apesar disso, os clubes avançaram nas negociações e uma nova proposta pode chegar a 50 milhões de euros (R$ 297 milhões), conforme a 'CNN'. Os franceses buscam a contratação para substituir o português Gonçalo Ramos, contratado pelo Milan para a temporada.

O atleta, que tem contrato com o Barça até o fim de 2026/27, já se manifestou sobre as negociações, no último dia 4 de agosto. "O Barça tem que mostrar que me quer. Eles podem vir negociar e, no fim, tudo será discutido", disse o jogador, na ocasião.

O Barcelona ainda tem um amistoso com o Al-Ahly, do Egito, na próxima quarta-feira (19), antes da estreia no Campeonato Espanhol contra o Elche, no dia 23 de agosto. Já o PSG disputará a Supercopa da Uefa contra o Aston Villa nesta quarta-feira (12), às 16h.

Veja a trajetória de Ferran Torres

Ferran Torres tem 26 anos e foi revelado pelo Valencia. Acumulou uma passagem pelo Manchester City, entre 2020 e 2021, e chegou ao Barcelona em 2022. Desde então, marcou 65 gols e 23 assistências em 207 jogos pelo clube catalão, sendo um dos destaques do elenco recente, por onde conquistou três Campeonatos Espanhóis, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.