Thiago Silva no jogo entre Fluminense e Independiente RivadaviaLucas Merçon / Fluminense FC
'Está faltando um pouco mais de cada um', diz Thiago Silva após empate
Zagueiro também citou que o Fluminense ainda não teve um 'jogo completo' desde o retorno da pausa para a Copa do Mundo de 2026
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Sem gols, Fluminense empata com o Ind. Rivadavia pela Libertadores
Os dois times voltarão a medir forças na próxima terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas
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Zagueiro, de 29 anos, chegou a conversar com o Tricolor e com o Palmeiras; defensor pode ampliar o seu contrato com o clube russo
Com Thiago Silva, Fluminense está escalado para jogo da Libertadores
Tricolor enfrenta o Independiente Rivadavia nesta terça-feira (11), a partir das 19h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final
Marcelo relembra 'treta' com Coudet em jogo histórico do Fluminense
Ex-lateral-esquerdo, de 38 anos, esteve em campo em virada na semifinal da Libertadores de 2023 contra o Internacional no Beira-Rio
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O novo vínculo do Moleque de Xerém com o Tricolor das Laranjeiras vai até julho de 2029; Ryan, de 16 anos, também exaltou o clube
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