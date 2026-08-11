Thiago Silva no jogo entre Fluminense e Independiente Rivadavia - Lucas Merçon / Fluminense FC

Thiago Silva no jogo entre Fluminense e Independiente RivadaviaLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 11/08/2026 22:26 | Atualizado 11/08/2026 22:30

Rio - Thiago Silva não escondeu a frustração após o empate sem gols do Fluminense com o Independiente Rivadavia, na noite desta terça-feira (11), pela ida das oitavas de final da Libertadores. O zagueiro admitiu que o time não fez uma boa partida e citou que o Tricolor ainda não teve um "jogo completo" desde o retorno da pausa para a Copa do Mundo. O capitão também pontuou que está faltando "um pouco mais de cada um".

"Fazer uma análise friamente após o jogo é difícil, passam várias coisas na cabeça, mas não fizemos um bom jogo. Tentamos competir da melhor maneira possível, mas está faltando um pouco mais de cada um de se olhar, de se cobrar um pouco mais, de chamar um pouco mais a responsabilidade, de assumir o papel que tem cada um e tentar fazer um jogo melhor", disse Thiago Silva, em entrevista à 'ESPN'.

"Após a parada para a Copa do Mundo, acho que a gente não teve um jogo completo, em termos de atuação e rendimento. Acho que essa é a maior frustração do torcedor. E a nossa maior ainda, principalmente porque a gente não consegue tirar nossa melhor versão. Isso, coletivamente, você sofre. Hoje, se não fosse o espírito de luta e o coletivo, a gente teria perdido o jogo aqui hoje. Tentamos e corremos, mas infelizmente as coisas não estão funcionando da maneira que a gente espera e quer", completou.

Após a partida, a torcida vaiou e protestou contra o time, e Thiago Silva mostrou entender os tricolores.



"A torcida tem total razão nesse tipo de cobrança. Há algum tempo que a gente não vem desempenhando nosso melhor papel. Tecnicamente e fisicamente, a gente não está entregando aquilo que eles esperam da gente. E a cobrança hoje só veio no final. Eles tentaram nos apoiar a todo o momento. No final, vem a raiva e o sentimento de tristeza, assim como em nós jogadores também".

Os dois times voltarão a se enfrentar na próxima terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.