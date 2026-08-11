Lance do jogo entre Fluminense e Independiente Rivadavia Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

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João Alexandre Borges
Rio - O Fluminense empatou com o Independiente Rivadavia (ARG) por 0 a 0 no Maracanã, na noite desta terça-feira (11), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A equipe carioca teve uma atuação muito ruim e fez pouco para balançar a rede e abrir vantagem no confronto. O Tricolor ouviu vaias da torcida.
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Thiago Silva no jogo entre Fluminense e Independiente Rivadavia - Lucas Merçon / Fluminense FC
Com uma atuação abaixo do esperado, o atacante Hulk foi bastante criticado e saiu de campo sob vaias - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Rio de Janeiro, Brasil - 11/08/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia esta noite no Maracanã pela partida de ida das oitavas de finais da Libertadores 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Entrevista coletiva de Luis Zubeldía - Lucas Merçon / Fluminense FC
Rio de Janeiro, Brasil - 11/08/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia esta noite no Maracanã pela partida de ida das oitavas de finais da Libertadores 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - Lucas Merçon
Rio de Janeiro, Brasil - 11/08/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia esta noite no Maracanã pela partida de ida das oitavas de finais da Libertadores 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Lance do jogo entre Fluminense e Independiente Rivadavia - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.
Rio de Janeiro, Brasil - 11/08/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia esta noite no Maracanã pela partida de ida das oitavas de finais da Libertadores 2026. FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C. - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.
Hulk teve uma chance no time titular, mas não aproveitou e saiu de campo muito vaiado no Maraca - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.
Rio de Janeiro, Brasil - 11/08/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia esta noite no Maracanã pela partida de ida das oitavas de finais da Libertadores 2026. FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C. - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.
Os dois times voltarão a se enfrentar na próxima terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.
Antes, porém, o Fluminense foca no Campeonato Brasileiro. O Tricolor vai enfrentar o Palmeiras no sábado (15), a partir das 16h30, no Maracanã, pela 23ª rodada da competição.

O jogo

O Fluminense fez um primeiro tempo muito ruim no Maracanã. Mesmo com mais posse de bola, a equipe de Luis Zubeldía teve muita dificuldade para ser criativa ao longo da etapa inicial e praticamente não obrigou o goleiro Bolcato a trabalhar.
O Independiente Rivadavia, por sua vez, até recuperou a bola no campo de ataque algumas vezes, mas não conseguiu aproveitar. No geral, o time argentino fez pouco para balançar a rede.
O Tricolor só viveu um bom momento em campo na reta final, em dois lances. Soteldo fez jogada individual, finalizou, e a bola explodiu na marcação. Hulk ficou com o rebote, mas finalizou muito mal. Pouco depois, Martinelli finalizou de fora da área com perigo.
A torcida ficou na bronca e vaiou após o árbitro encerrar o primeiro tempo.
No retorno do intervalo, o jogo ficou mais movimentado e, consequentemente, melhorou. O Independiente Rivadavia teve três grandes chances no começo: Fábio salvou em duas; na outra, a bola bateu na trave. Pelo lado do Flu, Lucho Acosta fez ótima jogada e finalizou, mas a bola bateu na marcação.
Passado esse período e com o passar do tempo, o time argentino já não oferecia o mesmo perigo. O Fluminense tinha mais posse, mas ainda cometia muitos erros para realmente crescer em campo.
Não por acaso, o Tricolor voltou a assustar na etapa complementar mais perto dos 35, depois de uma cobrança de escanteio. A bola ficou viva e sobrou para Cano, mas o atacante finalizou mal.
Assim, o Fluminense teve mais uma atuação ruim na temporada. Depois do apito final, a torcida protestou no Maracanã com gritos de "time sem vergonha".