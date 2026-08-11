Lance do jogo entre Fluminense e Independiente Rivadavia - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Lance do jogo entre Fluminense e Independiente Rivadavia Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 11/08/2026 20:55

Rio - O Fluminense empatou com o Independiente Rivadavia (ARG) por 0 a 0 no Maracanã, na noite desta terça-feira (11), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A equipe carioca teve uma atuação muito ruim e fez pouco para balançar a rede e abrir vantagem no confronto. O Tricolor ouviu vaias da torcida.

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Os dois times voltarão a se enfrentar na próxima terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

Antes, porém, o Fluminense foca no Campeonato Brasileiro. O Tricolor vai enfrentar o Palmeiras no sábado (15), a partir das 16h30, no Maracanã, pela 23ª rodada da competição.

O jogo

O Fluminense fez um primeiro tempo muito ruim no Maracanã. Mesmo com mais posse de bola, a equipe de Luis Zubeldía teve muita dificuldade para ser criativa ao longo da etapa inicial e praticamente não obrigou o goleiro Bolcato a trabalhar.

O Independiente Rivadavia, por sua vez, até recuperou a bola no campo de ataque algumas vezes, mas não conseguiu aproveitar. No geral, o time argentino fez pouco para balançar a rede.

O Tricolor só viveu um bom momento em campo na reta final, em dois lances. Soteldo fez jogada individual, finalizou, e a bola explodiu na marcação. Hulk ficou com o rebote, mas finalizou muito mal. Pouco depois, Martinelli finalizou de fora da área com perigo.

A torcida ficou na bronca e vaiou após o árbitro encerrar o primeiro tempo.

No retorno do intervalo, o jogo ficou mais movimentado e, consequentemente, melhorou. O Independiente Rivadavia teve três grandes chances no começo: Fábio salvou em duas; na outra, a bola bateu na trave. Pelo lado do Flu, Lucho Acosta fez ótima jogada e finalizou, mas a bola bateu na marcação.

Passado esse período e com o passar do tempo, o time argentino já não oferecia o mesmo perigo. O Fluminense tinha mais posse, mas ainda cometia muitos erros para realmente crescer em campo.



Não por acaso, o Tricolor voltou a assustar na etapa complementar mais perto dos 35, depois de uma cobrança de escanteio. A bola ficou viva e sobrou para Cano, mas o atacante finalizou mal.

Assim, o Fluminense teve mais uma atuação ruim na temporada. Depois do apito final, a torcida protestou no Maracanã com gritos de "time sem vergonha".