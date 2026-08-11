Memphis Depay em treino do CorinthiansRodrigo Coca/ Corinthians
Memphis mostra decepção com o Corinthians: 'Comportamento inaceitável'
Clube paulista anunciou que não renovaria o contrato do holandês; atacante falou em 'reagir com firmeza' para preservar seus interesses
Memphis mostra decepção com o Corinthians: 'Comportamento inaceitável'
Clube paulista anunciou que não renovaria o contrato do holandês; atacante falou em 'reagir com firmeza' para preservar seus interesses
CBF define datas, horários e locais dos jogos entre Vasco e Vitória
As duas equipes medirão forças por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil; entidade confirmou que a partida de ida será em São Januário
Lesionado, Brenner desfalca o Vasco na Sul-Americana
Atacante sofreu contusão no pé esquerdo durante o empate sem gols com o Bahia, no último domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro
Sem gols, Fluminense empata com o Ind. Rivadavia pela Libertadores
Os dois times voltarão a medir forças na próxima terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas
Ônibus contratado pelo São Paulo na Bolívia é apreendido com maconha
Veículo de empresa terceirizada foi interceptado pela polícia antes de buscar a delegação do clube paulista, que não teve logística afetada
Conmebol reagenda jogos suspensos após terremoto na Colômbia
Tremor atingiu o oeste do país e foi sentido em cidades como Bogotá, Medellín e Cali, deixando mais de 200 vítimas no país
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.