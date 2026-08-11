Entrevista coletiva de Luis Zubeldía - Lucas Merçon / Fluminense FC

Entrevista coletiva de Luis ZubeldíaLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 11/08/2026 22:59 | Atualizado 11/08/2026 22:59

Rio - Luis Zubeldía admitiu que o Fluminense vive um mau momento "a nível de jogo" e também "de resultado", mas não deixa de acreditar na classificação às quartas de final da Libertadores. Após o empate por 0 a 0 com Independiente Rivadavia (ARG) nesta terça-feira (11), pelo jogo de ida das oitavas da competição continental, o treinador valorizou o elenco que tem.

"Primeiro, o principal, porque há bons jogadores e se armou uma equipe para ganhar a Libertadores. Depois, claro, estamos em um mau momento a nível de resultado e a nível de jogo. Porém, sempre digo que a última decisão é do jogador dentro de campo. E temos bons jogadores".

O treinador também fez uma análise sobre o jogo desta noite e relembrou que esta foi a terceira partida entre as equipes. O Fluminense enfrentou o Independiente Rivadavia na fase de grupos, com uma derrota (2 a 1) e um empate (1 a 1).

"Foi muito duro, muito duro. Sabíamos que seria uma partida muito difícil, porque é uma equipe que hoje é a melhor da Argentina de toda a temporada. Já tínhamos enfrentado eles duas vezes e foi duro, como esperávamos".

"Mesmo nós fazendo um jogo discreto, ruim, como quiserem chamar, tivemos muito a bola, mas com muito pouca relevância para conseguir incomodar o rival, sobretudo no último terço. Mas é oitavas de final, e realmente é um jogo duro. Já é a terceira vez que jogamos (contra eles), e os três jogos foram difíceis".

Durante a coletiva, o treinador foi perguntado se, com a lesão de John Kennedy no ligamento cruzado anterior do joelho, será preciso contratar nesta janela de transferências. Na resposta, Zubeldía foi direto: Não, não. Da minha parte, não estou pensando nisso neste momento".