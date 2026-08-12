Hulk foi um dos jogadores mais vaiados pela torcida do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Hulk foi um dos jogadores mais vaiados pela torcida do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 12/08/2026 07:00

Hulk mais uma vez saiu de campo no Maracanã muito vaiado pela torcida do Fluminense, desta vez após o 0 a 0 com o Independiente Rivadavia , pela Libertadores. Com mais uma atuação decepcionante, ao perder a melhor chance de gol do time e cometer muitos erros, o atacante de 40 anos admite que está devendo neste início de clube.

"Eu sei que existe a cobrança. A forma que você vem, a expectativa, o nome pesa. Então o pessoal quer resultado imediato, quer ver gol, quer ver grandes exibições. Eu vim preparado para entregar isso. Infelizmente, ainda não consegui encontrar essa leveza para dar esse resultado”, disse o experiente jogador em entrevista aos jornalistas na zona mista.



Hulk, que já ouviu vaias contra o Bahia, garante que a má relação com a torcida do Fluminense neste momento não vai interferir na forma de trabalhar.



"Não é motivo para eu desanimar ou para eu largar a toalha, não é motivo para desconfiar ou deixar de ser profissional. Pelo contrário, sou um cara que me cobro bastante, eu entendo a cobrança da torcida, que é natural quando não tem resultado, quando um jogador que tem um peso não está fazendo gols, como era esperado", continuou.



Hulk comenta vaias da torcida do Fluminense e acredita que dará resposta em campo



Hugo Perruso / Agência O Dia pic.twitter.com/49UOeHxsiE — Jornal O Dia (@jornalodia) August 12, 2026

Promessa de gols no Fluminense



Apesar da fase ruim, o atacante mantém a confiança de que conseguirá dar uma resposta positiva no Fluminense. Para isso, o primeiro passo é tentar não se abalar com as críticas pesadas que tem recebido.



"É continuar trabalhando, manter sempre os pés no chão, entender que o momento requer mais concentração ainda, mais fé e convicção nas coisas que vão acontecer. Não pode desanimar, achar que você não é um bom jogador. É entender o momento, que a cobrança é natural, mas os resultados vão vir, os gols também. Desistir não está no processo", completou.



Hulk está devendo



O jogador de 40 anos foi uma das novidades do Fluminense para esse confronto de oitavas de final da Libertadores. Contratado antes da parada da Copa do Mundo pela experiência e currículo vencedor, ele só marcou um gol em sete jogos oficiais pelo Tricolor e ainda não teve o impacto esperado pela diretoria e comissão técnica.



"Acho que o mais saudável agora é não individualizar nenhum rendimento e ser bem claro que não fizemos o jogo que esperávamos, que tínhamos em mente, sem citar nomes. Depois, eu sei que o futebol tem essas coisas. Quando parece que você não está em uma boa fase ou está em um nível abaixo, isso pode mudar de um dia para o outro, de um jogo para o outro", afirmou o técnico Luis Zubeldía sobre a fase de Hulk.