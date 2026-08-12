Messi ao lado do pai, Jorge: ausência nos jogos da Copa do Mundo foi sentida pelo craque - Reprodução / Instagram

Messi ao lado do pai, Jorge: ausência nos jogos da Copa do Mundo foi sentida pelo craqueReprodução / Instagram

Publicado 12/08/2026 11:08



Lionel Messi se pronunciou pela primeira vez desde a morte do pai, Jorge, na sexta-feira (7) . Em um texto emocionante, o craque argentino deixou o futuro em aberto no futebol e ressaltou a importância do pai para disputar pela última vez a Copa do Mundo, em 2026.

"Você me pedia tanto para jogar a última Copa do Mundo, e poucos dias antes de começar foi quando você piorou. Era a primeira vez que você não estaria em um torneio, mas a mamãe me dizia que você ia melhorar e que ficaria bem para poder viajar. Eu te dizia que íamos chegar à final para que você pudesse viajar", disse numa parte do texto publicado no Instagram.



"Não sei o que vou fazer sem você, não sei como continuar. Eu só jogava futebol e agora tenho muitas dúvidas de que vá continuar fazendo isso por muito mais tempo. Você esteve ao meu lado desde o início, faltava tão pouquinho para o final. Por que você não aguentou esse pouquinho mais e terminávamos juntos?"



Messi ainda admitiu que na final perdida pela Argentina para a Espanha, ele não conseguiu apresentar seu melhor futebol por causa da questão física.



"Chegamos à final e você não pôde estar presente. Eu queria ganhá-la para levar até você e te mostrar uma nova. Não consegui, minhas pernas não aguentavam mais. Desta vez tentei ir contra o meu físico, mas não consegui. Nunca consegui me sentir bem", escreveu.



A mensagem de Cristiano Ronaldo a Messi



Diante de tantos comentários recebidos por Messi na postagem de despedida ao pai, um chamou a atenção. Cristiano Ronaldo fez questão de prestar solidariedade ao antigo rival.



"Um abraço enorme para você e para os seus (parentes) nesses momentos difíceis, Leo. Muita força".



A despedida ao pai do craque argentino



"Pai, ainda não consigo acreditar que você se foi. A ficha não caiu, ou melhor dizendo, não quero aceitar. É muito difícil para mim me imaginar nunca mais te vendo, nunca mais conversando. Sei que você estava sofrendo e que é o melhor, mas você se foi cedo demais. Ainda tínhamos muito o que aproveitar juntos.



Você me pedia tanto para jogar a última Copa do Mundo, e poucos dias antes de começar foi quando você piorou. Era a primeira vez que você não estaria em um torneio, mas a mamãe me dizia que você ia melhorar e que ficaria bem para poder viajar. Eu te dizia que íamos chegar à final para que você pudesse viajar.



Toda vez que terminava um jogo, eu esperava e sentia falta da sua mensagem. Foi aí que percebi que a situação era realmente grave. Mesmo assim, eu não parava de pensar em chegar o mais longe possível, para te dar tempo e para que você visse um jogo. Chegamos à final e você não pôde estar presente. Eu queria ganhá-la para levar até você e te mostrar uma nova. Não consegui, minhas pernas não aguentavam mais. Desta vez tentei ir contra o meu físico, mas não consegui. Nunca consegui me sentir bem.



Quando cheguei, você achava que tínhamos perdido a final nos pênaltis. Não pudemos conversar sobre nada do que aconteceu. Você não pôde aproveitar nada. Não fomos campeões, mas você não sabe como aproveitamos cada jogo. Mais uma vez, você tinha razão: eu tinha que estar lá e jogar.



Te conto isso porque foi a única coisa sobre a qual não pudemos conversar, porque todo o resto você já sabe. Nos falávamos todos os dias e nos víamos quando era possível por causa dos meus compromissos.



Não sei o que vou fazer sem você, não sei como continuar. Eu só jogava futebol e agora tenho muitas dúvidas de que vá continuar fazendo isso por muito mais tempo. Você esteve ao meu lado desde o início, faltava tão pouquinho para o final. Por que você não aguentou esse pouquinho mais e terminávamos juntos?



Sei que a sua felicidade era ver a sua família bem, a sua mulher, os seus filhos e, acima de tudo, sem que os outros soubessem, me ver jogar...



Desde pequeno sempre foi assim. Você me levava a todos os treinos assim que chegava do trabalho. A muitos a mamãe me levava porque você estava trabalhando.



Obviamente, você não faltava a nenhum jogo. Como você sofria me vendo e como aproveitava, embora nunca me fizesse muitos elogios.



Você foi pai, amigo e empresário. Sempre foi a pessoa que tinha que ser em cada momento e nunca errou em nada. Além de algumas cobranças ou brigas, você sempre tinha razão. No final, acabava acontecendo exatamente como você dizia.



Vou sentir muito a sua falta, mas você sempre estará presente, e sobretudo na educação dos meus filhos, porque os ensino e os educo como vocês fizeram comigo.



Descanse em paz e cuide de nós lá de cima como fazia aqui. Obrigado por tudo.



Te amo, pai"