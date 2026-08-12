Luis Zubeldía está com dificuldade para solucionar os muitos problemas do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Luis Zubeldía está com dificuldade para solucionar os muitos problemas do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 12/08/2026 10:23 | Atualizado 12/08/2026 15:34



O Fluminense chegou à oitava partida sem vencer, a sétima desde a parada da Copa do Mundo, e a situação de Luis Zubeldía fica a cada dia mais complicada. As mudanças na escalação e mais uma péssima atuação no empate em 0 a 0 com o Independiente Rivadavia, pela Libertadores, aumentaram a pressão pela demissão.

A diretoria do Tricolor se reuniu após a partida do Maracanã e teve uma nova conversa com o técnico argentino nesta quarta-feira (12). Inicialmente, o prazo para uma definição continua para terça (18), a depender da classificação ou não para as quartas de final. Nem mesmo a vaga pode ser garantia de permanência.



O que pensa o Fluminense

O risco de uma eliminação diante do que o time vem apresentando passou a entrar na discussão sobre a necessidade de um fato novo para chacoalhar o elenco. A diretoria está dividida e há pressão no entorno do presidente, Mattheus Montenegro, pela demissão.



O técnico não tem conseguido encontrar soluções, apesar das muitas mudanças que fez na equipe titular nas últimas partidas. Ele já não tem clima com a torcida, que desde antes do apito inicial contra o Rivadavia já o havia hostilizado, o que piorou após novo tropeço no Maracanã.



"Não estamos bem. Não fizemos uma partida como esperávamos. Não vou me aprofundar mais porque não tem sentido", disse Zubeldía em coletiva de imprensa.



Zubeldía tem apoio do elenco

E diante da pressão cada vez maior sobre o técnico, os jogadores do Fluminense tentam dividir a responsabilidade.



"A gente sabe que, infelizmente, o futebol às vezes é ingrato. Quando tem o resultado tudo é perfeito e quando não tem, o treinador é sempre o culpado. Ele está longe de ser o culpado. Ele escala, entende a melhor formação para o jogo e o que achou durante a semana, mas quando chega no jogo infelizmente não acontece como tem que ser. Quem se esperava que fosse bem acaba indo mal", avaliou Hulk.



"O treinador não é o culpado, somos nós, jogadores, e queremos mudar essa cobrança. Mas só se consegue com as vitórias e quando elas vierem com certeza será mais tranquilo para Zubeldía e jogadores trabalharem".