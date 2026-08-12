Luis Zubeldía está com dificuldade para solucionar os muitos problemas do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
Novo tropeço aumenta pressão sobre Zubeldía, que balança no Fluminense
Técnico foi hostilizado pela torcida de novo, e a diretoria do Tricolor está dividida sobre demissão antes de jogo de volta da Libertadores
Fluminense decide manter Zubeldía depois de tropeço no Maracanã
Treinador, de 45 anos, terá seu futuro definido nas partidas contra o Palmeiras, no Maracanã, e o Rivadavia, na Argentina
Fluminense volta a sofrer no início do segundo semestre e amarga jejum
Sem vencer há oito jogos, Tricolor vive pior crise sob o comando do técnico Luis Zubeldía, que está cada vez mais pressionado no cargo
Novo tropeço aumenta pressão sobre Zubeldía, que balança no Fluminense
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Hulk não se abala com vaias no Fluminense: 'Não pode desanimar'
Atacante de 40 anos admite que ainda não conseguiu apresentar o que se esperava dele, mas acredita que ainda pode dar uma resposta no campo
Zubeldía admite mau momento do Flu 'a nível de resultado e de jogo'
Treinador também analisou o empate do Tricolor com o Independiente Rivadavia por 0 a 0, nesta terça-feira (11), pela Libertadores
'Está faltando um pouco mais de cada um', diz Thiago Silva após empate
Zagueiro também citou que o Fluminense ainda não teve um 'jogo completo' desde o retorno da pausa para a Copa do Mundo de 2026
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