Barcelona quer contratar Rodri, que entra em última temporada de contrato com o Manchester CityVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
Barcelona faz nova proposta ao Manchester City por Rodri; veja valores
Clube catalão prioriza a compra do jogador eleito o melhor da Copa do Mundo e tenta convencer o Manchester City a aceitar negociá-lo
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