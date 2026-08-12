Barcelona quer contratar Rodri, que entra em última temporada de contrato com o Manchester City - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Barcelona quer contratar Rodri, que entra em última temporada de contrato com o Manchester CityVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 12/08/2026 12:02



O Barcelona não desistiu de Rodri. Depois de ver uma primeira proposta rejeitada, o clube catalão elevou os valores oferecidos pelo volante espanhol, mas ainda inferiores ao desejado pelo Manchester City.

A nova oferta pelo volante eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo chega a 60 milhões de euros (cerca de R$ 357,2 milhões). A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências.



O Barcelona subiu a proposta inicial, que era de 50 milhões (R$ 294 milhões), e não está disposto a subir ainda mais. O clube inglês só topa vender por 80 milhões de euros (R$ 476,20 milhões), mas a vontade do espanhol pode ajudar os catalães, assim como o fato de o vínculo atual ser até o meio de 2027, com risco de sair de graça.

