Justin Gaethje deve voltar a luta somente em 2027 - (Foto: Reprodução/UFC)

Justin Gaethje deve voltar a luta somente em 2027(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 12/08/2026 12:00

O cinturão dos pesos-leves do UFC deve ficar sem ser colocado em jogo pelo restante de 2026. Segundo Ali Abdelaziz, empresário de Justin Gaethje, o atual campeão da categoria não tem previsão de retornar ao octógono ainda nesta temporada. Em entrevista ao site "MMA Junkie", o agente afirmou que o norte-americano deve voltar a competir apenas no próximo ano.



A decisão está diretamente relacionada ao ritmo de atividade do campeão ao longo de 2026. Justin Gaethje entrou no octógono em duas oportunidades nesta temporada e, na mais recente delas, protagonizou um dos principais resultados de sua carreira ao derrotar Ilia Topuria no UFC Casa Branca. A vitória garantiu ao americano o título linear dos leves e consolidou sua posição no topo da divisão.



“Em 2027 veremos Justin Gaethje lutar. Ele lutou duas vezes este ano, ele merece seu tempo de descanso”, disse Abdelaziz.