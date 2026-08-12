Justin Gaethje deve voltar a luta somente em 2027(Foto: Reprodução/UFC)
A decisão está diretamente relacionada ao ritmo de atividade do campeão ao longo de 2026. Justin Gaethje entrou no octógono em duas oportunidades nesta temporada e, na mais recente delas, protagonizou um dos principais resultados de sua carreira ao derrotar Ilia Topuria no UFC Casa Branca. A vitória garantiu ao americano o título linear dos leves e consolidou sua posição no topo da divisão.
“Em 2027 veremos Justin Gaethje lutar. Ele lutou duas vezes este ano, ele merece seu tempo de descanso”, disse Abdelaziz.
Disputa pelo próximo title shot
Com o campeão afastado temporariamente, a movimentação nos bastidores da divisão dos leves ganha ainda mais importância. O UFC já colocou frente a frente dois dos principais candidatos ao próximo title shot: Arman Tsarukyan e Maurício Ruffy.
Os dois medem forças no co-main event do UFC 331, marcado para 19 de setembro, em Los Angeles (EUA). Enquanto Tsarukyan tenta confirmar a condição de número 2 do ranking, Ruffy terá pela frente o maior desafio de sua trajetória até o momento.
O vencedor do confronto poderá terminar o ano em posição privilegiada na corrida pelo cinturão. Caso a previsão de Abdelaziz se confirme, o próximo desafiante de Justin Gaethje será definido enquanto o campeão estiver cumprindo seu período de descanso.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.