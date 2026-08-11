CheckMat quer fazer bonito lutando em casa, no Saquarema International Cup de Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução)

CheckMat quer fazer bonito lutando em casa, no Saquarema International Cup de Jiu-Jitsu (Foto: Reprodução)

Publicado 11/08/2026 08:15 | Atualizado 11/08/2026 11:32

A CheckMat Saquarema já está de olho nos próximos grandes desafios do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026. Liderada pelo head coach Victor Fernandes, a equipe chega ao Saquarema International Cup, marcado para os dias 22 e 23 de agosto - e com inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br -, sob a expectativa de fazer bonito diante da torcida da Região dos Lagos e, ao mesmo tempo, utilizar a competição como preparação para o grande objetivo da temporada: o World Jiu-Jitsu Championship + Mundial Novatos, em Cabo Frio.



Responsável por um forte time de competição nas categorias kids e adulto, Victor acumula em sua trajetória como treinador títulos em alguns dos maiores eventos do mundo e a formação de atletas de destaque no cenário. Agora, ele pretende colocar esse trabalho à prova em mais uma competição da CBJJD. “Sempre bom fazer bonito em casa. Eu estou puxando a galera nos treinamentos para que consigam extrair o melhor. O nível é bem alto, e cabe a nós fazermos um bom trabalho”, afirmou.



Mais do que buscar o pódio em Saquarema, a CheckMat encara a etapa como um importante laboratório antes do Mundial em Cabo Frio. Segundo Victor, o campeonato servirá para avaliar na prática o que vem sendo desenvolvido nos treinos e identificar pontos que ainda precisam de ajustes. “O World Jiu-Jitsu Championship está no nosso planejamento como um dos principais eventos do ano. Vamos usar a etapa de Saquarema para testar o que estamos treinando e fazer as correções necessárias para o principal objetivo”.