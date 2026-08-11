CheckMat quer fazer bonito lutando em casa, no Saquarema International Cup de Jiu-Jitsu (Foto: Reprodução)
Responsável por um forte time de competição nas categorias kids e adulto, Victor acumula em sua trajetória como treinador títulos em alguns dos maiores eventos do mundo e a formação de atletas de destaque no cenário. Agora, ele pretende colocar esse trabalho à prova em mais uma competição da CBJJD. “Sempre bom fazer bonito em casa. Eu estou puxando a galera nos treinamentos para que consigam extrair o melhor. O nível é bem alto, e cabe a nós fazermos um bom trabalho”, afirmou.
Mais do que buscar o pódio em Saquarema, a CheckMat encara a etapa como um importante laboratório antes do Mundial em Cabo Frio. Segundo Victor, o campeonato servirá para avaliar na prática o que vem sendo desenvolvido nos treinos e identificar pontos que ainda precisam de ajustes. “O World Jiu-Jitsu Championship está no nosso planejamento como um dos principais eventos do ano. Vamos usar a etapa de Saquarema para testar o que estamos treinando e fazer as correções necessárias para o principal objetivo”.
Com peso 3 no ranking, o World Jiu-Jitsu Championship + Mundial Novatos, marcado para 25, 26 e 27 de setembro, será uma das competições mais importantes da temporada do Circuito Rio Mineirinho 2026. E a CheckMat chega ao desafio com ambição. “Somos um time bem representado no mundo inteiro, e na Região dos Lagos não é diferente. Podem esperar nosso time entre os três primeiros mais uma vez e esse troféu vai ficar em Cabo Frio mesmo, na CheckMat do meu amigo Vinicius Abrahão”, projetou o treinador.
Para Victor, o crescimento do Circuito Mineirinho Costa do Sol - organizado pela CBJJD - também representa uma mudança importante para atletas e famílias da região. A realização de grandes eventos em cidades como Saquarema e Cabo Frio facilita o acesso aos campeonatos e cria novas oportunidades para os jovens talentos.
“Vocês devem imaginar a quantidade de atletas que os pais têm medo que lutem na capital, principalmente pela questão da violência que assombra nossa população. Ter eventos na Região dos Lagos é um incentivo e tanto para a gente. E o melhor, com alto nível de competitividade e uma qualidade muito grande na organização”, destacou.
Agora, a CheckMat volta suas atenções para o Saquarema International Cup, com o desafio de transformar a experiência de competir em casa em combustível para a reta final da temporada. Entre a busca pelo pódio regional e a preparação para o Mundial em Cabo Frio, Victor Fernandes e seus atletas sabem que os próximos compromissos podem ser decisivos.
Ambos os eventos, vale citar, têm inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br, com o Saquarema International Cup sendo válido pela terceira etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol e o World Jiu-Jitsu Championship + Mundial Novatos pela sexta do Circuito Rio Mineirinho.
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