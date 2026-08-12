Joanna de Assis encerrou sua trajetória no SporTVReprodução/ SporTV

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Pedro Logato
Rio - A jornalista Joanna de Assis, de 45 anos, encerrou sua trajetória de 20 anos no SporTV. A emissora carioca decidiu comunicar a decisão para ela nesta semana. A apresentadora estava à frente do programa "Tá On", desde o ano passado. As informações são da "Folha de S. Paulo".
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Joanna de Assis começou sua carreira jornalística em 1999, quando trabalhou na Gazeta Esportiva. Depois disso, trabalhou no portal Terra e também na UOL, além da revista placar. Começou sua trajetória na Globo no portal "GE" e posteriormente foi para o SporTV.
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Além do trabalho na emissora de Sport da Globo, a jornalista destacou-se pela condução de pautas sociais no esporte, sendo uma das criadoras do podcast Nos Armários dos Vestiários, focado no combate ao preconceito.
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Em 2016, Joanna de Assis superou uma situação de saúde delicada. Depois dos Jogos do Rio, ela sofreu uma severa intoxicação alimentar ao consumir uma refeição em um restaurante. O quadro evoluiu rapidamente para uma sepse, infecção generalizada no sangue, acompanhada de hipotermia. A gravidade da situação exigiu a internação imediata de Joanna na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, onde permaneceu cinco dias isolada sob risco de intubação. Ao todo, foram dez dias de internação hospitalar até a plena recuperação.