Felipe Giaffone retorna ao grupo Globo após cinco anos na Band - Reprodução

Publicado 08/01/2026 16:08

O Grupo Globo anunciou dois reforços para o retorno da Fórmula 1, a partir da temporada de 2026. Para trabalhar nas transmissões do SporTV, os comentaristas Christian Fittipaldi, ex-ESPN, e Felipe Giaffone, ex-Band, serão as duas novidades.



Os dois se juntarão à equipe que já conta com o narrador Bruno Fonseca e o também comentarista Rafael Lopes, que já trabalhavam na casa. O canal esportivo de TV por assinatura exibirá todos os treinos livres, classificações, as corridas sprints e os 24 GPs.



Ex-piloto de Fórmula 1 entre 1992 e 1994, Christian Fittipaldi estava desde 2022 nos canais Disney.



"Estou muito contente e honrado em fazer parte da família Globo e Sportv nessa nova jornada. Tenho certeza de que faremos de tudo para levar a melhor transmissão e análises aos apaixonados pela categoria. Será uma temporada cheia de novidades, mais rápida, dinâmica e extremamente acirrada", destacou o sobrinho do bicampeão de F-1 Emerson Fittipaldi.



Já Felipe Giaffone retorna à Globo, onde trabalhou em 2019 e 2020 nas transmissões da categoria. Ele disputou competições das Fórmulas Indy e Truck, além de Stock Car.



"É com uma alegria enorme que estou de volta. Foi graças à Globo que entrei no mundo da Fórmula 1 e me apaixonei ainda mais pela categoria. Estou mais animando do que nunca para este campeonato de 2026, que vem com grandes mudanças técnicas e provavelmente com várias surpresas de performance entre pilotos e equipes", avaliou Giaffone.



A TV Globo vai transmitir ao vivo 15 GPs por temporada, enquanto os outros nove serão exibidos em horário alternativo.