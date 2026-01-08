Raphinha fez dois gols e deu uma assistência pelo Barcelona na goleada sobre o Athletic BilbaoFadel Senna / AFP
Jornal espanhol exalta Raphinha após goleada do Barcelona: 'Superestrela'
Brasileiro brilhou na vitória por 5 a 0 sobre o Athletic Bilbao, pela Supercopa da Espanha
NBA tem primeira grande troca da temporada 2025/26
Atlanta Hawks enviou o armador Trae Young para o Washington Wizards
Flamengo formaliza oferta por Andrew, que também é alvo do Botafogo
Rubro-Negro tenta selar um pré-contrato com o goleiro do Gil Vicente, de Portugal
Marlon Freitas é apresentado no Palmeiras e explica decisão de sair do Botafogo
Volante assinou contrato até o fim de 2028
Flamengo insiste e faz nova proposta por Kaio Jorge, do Cruzeiro
Rubro-Negro ofereceu mais de 30 milhões de euros (R$ 188 milhões)
Wesley desperta interesse de clubes ingleses, e Flamengo pode lucrar com venda
Lateral faz boa temporada pela Roma e há expectativa de que seja negociado até o meio de 2026
