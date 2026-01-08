Raphinha fez dois gols e deu uma assistência pelo Barcelona na goleada sobre o Athletic Bilbao - Fadel Senna / AFP

Raphinha fez dois gols e deu uma assistência pelo Barcelona na goleada sobre o Athletic BilbaoFadel Senna / AFP

Publicado 08/01/2026 15:15

Espanha - Destaque na goleada de 5 a 0 do Barcelona sobre o Athletic Bilbao na última quarta-feira (7) , o atacante Raphinha ganhou as manchetes do noticiário esportivo pelo seu desempenho. O jornal 'Mundo Deportivo' chegou a chamar o brasileiro de "superestrela" e ainda "cutucou" a Fifa, já que o brasileiro não ganhou o prêmio "The Best" de melhor do mundo da última temporada. O troféu ficou com Ousmane Dembélé, do PSG.

"Raphinha superestrela. Ele não receberá reconhecimento da FIFA, mas Raphinha continua a impressionar os torcedores do Barça. O brasileiro, que não brilhou contra o Espanyol no clássico do último sábado, compensou em grande estilo, contribuindo ativamente para a classificação do Barça para a final da Supercopa da Espanha", disse o jornal.

O atacante brasileiro fez dois gols no triunfo sobre o Bilbao e deu muito trabalho para a defesa adversária. Com o placar, o time catalão se garantiu na decisão da Supercopa da Espanha, no domingo, contra Real Madrid ou Atlético de Madrid.

Outros veículos de comunicação da Espanha, como o Sport e o Marca, também elogiaram a atuação de Raphinha na semifinal da Supercopa na quarta-feira.

"Quando estamos bem, fazendo as coisas bem, defendendo e atacando bem, acredito que o jogo fica mais fácil. Não é que seja fácil, porque jogar contra o Athletic Bilbao sempre é complicado. É um time com muita qualidade", afirmou Raphinha, em entrevista à 'Movistar+'.

"Sempre vou buscar o meu melhor nível e tentar fazer uma temporada, se não perfeita, quase perfeita", complementou o brasileiro satisfeito com sua atuação no confronto.

O Barcelona chegou à final da Supercopa da Espanha pela quarta vez consecutiva. A equipe catalã é a atual vencedora da competição.