Atlanta Hawks trocou o armador Trae Young - Adam Hagy / AFP

Atlanta Hawks trocou o armador Trae YoungAdam Hagy / AFP

Publicado 08/01/2026 14:50

Rio - A passagem de Trae Young por Atlanta chegou ao fim. Os Hawks concordaram em ceder o armador, conhecido por sua alta pontuação e críticas frequentes, ao Washington Wizards em troca de um pacote que inclui o veterano CJ McCollum. A negociação envolve ainda Corey Kispert, que também está indo de Washington para Atlanta.

A movimentação agitou o mundo da NBA. Trae Young deixa a franquia de Atlanta como o líder histórico dos Hawks em assistências (ultrapassando Doc Rivers) e cestas de três pontos (ultrapassando Mookie Blaylock). Ele é o quarto na lista de lances livres e o sexto em pontos. Após a vitória dos Hawks nesta quarta-feira (7), o técnico Quinn Snyder evitou comentar sobre o caso.

Além disso, Trae Young é o 10º em pontos e o primeiro em assistências desde que entrou na NBA como a quinta escolha do Draft de 2018. Ele é um dos cinco jogadores a figurar entre os 10 melhores em pontos e assistências desde que entrou na liga. Os outros são Nikola Jokic, do Denver Nuggets, Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, James Harden, do Los Angeles Clippers, e Devin Booker, do Phoenix Suns.

Desde a sua chegada na NBA, Trae Young ainda foi quatro vezes All-Star — duas dessas indicações por votação e as outras duas quando o comissário Adam Silver o adicionou ao elenco como substituto por lesão. Sem confiança de que o jogador de 27 anos conseguirá levar a franquia para o topo, o Atlanta Hawks optou por iniciar uma reformulação e visa garimpar as principais joias universitárias dos próximos anos.