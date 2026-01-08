Atlanta Hawks trocou o armador Trae YoungAdam Hagy / AFP
NBA tem primeira grande troca da temporada 2025/26
Atlanta Hawks enviou o armador Trae Young para o Washington Wizards
NBA tem primeira grande troca da temporada 2025/26
Atlanta Hawks enviou o armador Trae Young para o Washington Wizards
Flamengo formaliza oferta por Andrew, que também é alvo do Botafogo
Rubro-Negro tenta selar um pré-contrato com o goleiro do Gil Vicente, de Portugal
Marlon Freitas é apresentado no Palmeiras e explica decisão de sair do Botafogo
Volante assinou contrato até o fim de 2028
Flamengo insiste e faz nova proposta por Kaio Jorge, do Cruzeiro
Rubro-Negro ofereceu mais de 30 milhões de euros (R$ 188 milhões)
Wesley desperta interesse de clubes ingleses, e Flamengo pode lucrar com venda
Lateral faz boa temporada pela Roma e há expectativa de que seja negociado até o meio de 2026
Entenda a situação de Thiago Almada e as chances do argentino no Flamengo
Jogador está na lista de transferíveis do Atlético de Madrid
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.