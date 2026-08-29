Zico é o maior artilheiro da história do Flamengo - Richard A. Brooks / AFP

Zico é o maior artilheiro da história do FlamengoRichard A. Brooks / AFP

Publicado 29/08/2026 18:00





"Eu vou torcer sempre para as equipes do Rio de Janeiro [risos]. Meu Flamengo não está mais, mas tem o Vasco", disse. "O Vasco eliminou o Fluminense também, cruzaram antes. Então, é bom pro Rio de Janeiro se o Vascão desse uma levantada e pudesse botar sempre o futebol do Rio lá em cima."



LEIA MAIS: Clube argentino pede cerca de R$ 10 milhões para o Vasco por meia Rio — Maior ídolo da história do Flamengo, Zico admitiu que torce pelo Vasco na sequência da Copa do Brasil . O "Galinho de Quintino" opinou, em entrevista à 'CazéTV' publicada neste sábado (29), que se o Cruz-Maltino conquistasse o título, seria algo bom para o futebol carioca."Eu vou torcer sempre para as equipes do Rio de Janeiro [risos]. Meu Flamengo não está mais, mas tem o Vasco", disse. "O Vasco eliminou o Fluminense também, cruzaram antes. Então, é bom pro Rio de Janeiro se o Vascão desse uma levantada e pudesse botar sempre o futebol do Rio lá em cima."