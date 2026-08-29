Zico é o maior artilheiro da história do FlamengoRichard A. Brooks / AFP

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Gabriel Salotti
Rio — Maior ídolo da história do Flamengo, Zico admitiu que torce pelo Vasco na sequência da Copa do Brasil. O "Galinho de Quintino" opinou, em entrevista à 'CazéTV' publicada neste sábado (29), que se o Cruz-Maltino conquistasse o título, seria algo bom para o futebol carioca.

"Eu vou torcer sempre para as equipes do Rio de Janeiro [risos]. Meu Flamengo não está mais, mas tem o Vasco", disse. "O Vasco eliminou o Fluminense também, cruzaram antes. Então, é bom pro Rio de Janeiro se o Vascão desse uma levantada e pudesse botar sempre o futebol do Rio lá em cima."

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O Vasco venceu o Vitória por 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final do torneio, em São Januário, na última quarta-feira (26). A partida da volta será no Barradão, no próximo dia 2 de setembro. O vencedor da chave encara Palmeiras ou Santos nas semifinais.

Revelado pelo Flamengo, Zico, atualmente com 73 anos, vestiu a camisa rubro-negra de 1971 a 1983 e, depois, de 1985 a 1989. É, até hoje, o maior artilheiro da história do clube, com 508 gols. Pela equipe, conquistou Mundial, Libertadores, quatro Campeonatos Brasileiros e sete Campeonatos Cariocas, entre outros títulos.