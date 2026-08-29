Alan Lescano com a camisa de clube argentino - Divulgação / Argentinos Jrs.

Alan Lescano com a camisa de clube argentinoDivulgação / Argentinos Jrs.

Publicado 29/08/2026 11:41

Rio - O Argentinos Jrs pediu cerca de 2 milhões de dólares (algo em torno de R$ 10,39 milhões) pela transferência de Alan Lescano , de 24 anos. O Vasco negocia a compra de 50% dos direitos do apoiador. As informações são do jornalista Germán García Grova.

Até o momento, o clube carioca já finalizou a contratação de quatro reforços para a temporada. O Cruz-Maltino anunciou as contratações do lateral-esquerdo Paulinho, do volante Santiago Sosa e dos atacante Facundo Colidio e Bruno Duarte.

Atualmente, o Vasco encontra-se em uma situação diferente na temporada. O clube está nas quartas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas figura na penúltima colocação no Brasileiro, bem ameaçado de rebaixamento.

Revelado pelo Gimnasia, Lescano chegou ao Argentinos Jrs em 2023. No ano seguinte viveu sua melhor temporada com 45 jogos, 12 gols e quatro assistências. Em 2026, ele entrou em campo em 27 partidas e balançou as redes em cinco vezes.

Germán García Grova