Alan Lescano com a camisa de clube argentinoDivulgação / Argentinos Jrs.

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Pedro Logato
Rio - O Argentinos Jrs pediu cerca de 2 milhões de dólares (algo em torno de R$ 10,39 milhões) pela transferência de Alan Lescano, de 24 anos. O Vasco negocia a compra de 50% dos direitos do apoiador. As informações são do jornalista Germán García Grova.
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Até o momento, o clube carioca já finalizou a contratação de quatro reforços para a temporada. O Cruz-Maltino anunciou as contratações do lateral-esquerdo Paulinho, do volante Santiago Sosa e dos atacante Facundo Colidio e Bruno Duarte.
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Atualmente, o Vasco encontra-se em uma situação diferente na temporada. O clube está nas quartas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas figura na penúltima colocação no Brasileiro, bem ameaçado de rebaixamento.
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Revelado pelo Gimnasia, Lescano chegou ao Argentinos Jrs em 2023. No ano seguinte viveu sua melhor temporada com 45 jogos, 12 gols e quatro assistências. Em 2026, ele entrou em campo em 27 partidas e balançou as redes em cinco vezes.
 
 
Germán García Grova
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Alan Lescano com a camisa de clube argentino
Alan Lescano é destaque do Argentinos Juniors na temporada com 12 gols e quatro assistências
Camisa 10, o meia Alan Lescano é um dos destaques do Argentinos Juniors na atual temporada