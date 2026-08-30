Pedro Emanuel em coletiva após vitória sobre o Cruzeiro - Reprodução / Vasco TV

Pedro Emanuel em coletiva após vitória sobre o CruzeiroReprodução / Vasco TV

Publicado 30/08/2026 00:29





"Nossa torcida é muito exigente e eu gosto que assim seja, porque só assim é que somos um clube grande. Contudo, vivemos menos momentos bons e agora, mais do que isso, sentimos que a torcida está conosco. Nos abraçou porque estamos trabalhando da forma que todas as torcidas gostam. Estamos dando a vida pela nossa equipe e todos os jogadores sabem que para terem a oportunidade, tem que estar preparados. Só treinando bem, percebendo bem o que é necessário para ter bons desempenhos", disse.



Pedro Emanuel também ressaltou a variação tática da equipe ao longo das partidas. "Isso é um aspecto fundamental para um jogador de alta competição, em uma competição como a nossa. Sabíamos mais ou menos como o Cruzeiro iria se apresentar, mas a variante, só durante o jogo que conseguimos decifrar. Fato que tivemos uma dificuldade no início, mas a partir do momentos que ajustamos o posicionamento, ganhamos alguma consistência", afirmou.



"Trabalhamos muito em vídeo, com parte técnica ou tática, mas sem exercitação, sem campo. Isso se deve à capacidade e disponibilidade que eles têm para poderem, mesmo dentro de uma reunião, conseguirem entender o que é necessário. Isso foi muito importante hoje", ressaltou. Rio — O técnico Pedro Emanuel destacou como o time do Vasco está "dando a vida" pela torcida e opinou sobre aspectos táticos na grande vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 1 , neste sábado (29), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino encerrou a incômoda marca de oito jogos sem vencer na competição e saiu momentaneamente da zona do rebaixamento."Nossa torcida é muito exigente e eu gosto que assim seja, porque só assim é que somos um clube grande. Contudo, vivemos menos momentos bons e agora, mais do que isso, sentimos que a torcida está conosco. Nos abraçou porque estamos trabalhando da forma que todas as torcidas gostam. Estamos dando a vida pela nossa equipe e todos os jogadores sabem que para terem a oportunidade, tem que estar preparados. Só treinando bem, percebendo bem o que é necessário para ter bons desempenhos", disse.Pedro Emanuel também ressaltou a variação tática da equipe ao longo das partidas. "Isso é um aspecto fundamental para um jogador de alta competição, em uma competição como a nossa. Sabíamos mais ou menos como o Cruzeiro iria se apresentar, mas a variante, só durante o jogo que conseguimos decifrar. Fato que tivemos uma dificuldade no início, mas a partir do momentos que ajustamos o posicionamento, ganhamos alguma consistência", afirmou."Trabalhamos muito em vídeo, com parte técnica ou tática, mas sem exercitação, sem campo. Isso se deve à capacidade e disponibilidade que eles têm para poderem, mesmo dentro de uma reunião, conseguirem entender o que é necessário. Isso foi muito importante hoje", ressaltou.

Apesar do domínio na maior parte do jogo, o início da partida foi equilibrado. O treinador ressaltou aspectos que impactaram no desempenho da equipe nesse momento.



"Hoje houve dois ou três aspectos fundamentais para a nossa entrada não ter sido tão boa, principalmente no aspecto defensivo. No ofensivo, tivemos desde o início boas saídas, capacidade para fazer o adversário sentir que a qualquer momento poderíamos fazer gols. Defensivamente não tão bem, mérito do adversário em nos surpreender em algumas situações. O importante foi percebermos como podemos ajustar e, a partir desse momento, as coisas aconteceram naturalmente."



Pedro Emanuel também enfatizou o aspecto mental nos recentes resultados positivos do Gigante da Colina. "A parte mental tem a ver com a confiança que o jogador tem quando vai desempenhar sua função, e muitas das vezes não adiantam as palavras, interessam os atos. O treinador é para isso: trabalho, conhece os jogadores."



O Vasco volta a campo para enfrentar o Vitória na próxima quarta-feira (2), às 21h30, no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Gigante da Colina venceu a partida de ida por 1 a 0.