David, após marcar o terceiro gol do VascoReprodução / Premiere
"Ele é um cara que ajuda muito a equipe. Vocês podem ver que ele roda bastante o time. Isso mostra a qualidade do elenco e dá confiança para todos nós. Sempre entramos no jogo sabendo o que temos que fazer. Ele passa muitas informações, estuda muito o time adversário. Isso facilita muito para a gente. Já tem alguns jogos que estamos neutralizando a equipe adversária. Isso nos deixa mais leves dentro de campo.
O atacante ainda falou que a equipe merecia os três pontos. "Já vínhamos fazendo bons jogos, criando bastante, e muitas vezes não aproveitando oportunidades, mas não deixamos de treinar, de acreditar. Sabíamos que no Brasileiro, tínhamos que pontuar, dentro de casa. Hoje, fizemos um excelente jogo, que dá confiança para quarta-feira", disse, citando o duelo contra o Vitória, no Barradão, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.
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