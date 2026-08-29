David, após marcar o terceiro gol do Vasco - Reprodução / Premiere

David, após marcar o terceiro gol do VascoReprodução / Premiere

Publicado 29/08/2026 23:50 | Atualizado 29/08/2026 23:55





"Ele é um cara que ajuda muito a equipe. Vocês podem ver que ele roda bastante o time. Isso mostra a qualidade do elenco e dá confiança para todos nós. Sempre entramos no jogo sabendo o que temos que fazer. Ele passa muitas informações, estuda muito o time adversário. Isso facilita muito para a gente. Já tem alguns jogos que estamos neutralizando a equipe adversária. Isso nos deixa mais leves dentro de campo. Rio — O atacante David, autor de um dos gols do Vasco na vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro , rasgou elogios ao técnico da equipe, Pedro Emanuel. Em entrevista após o confronto, em São Januário, neste sábado (29), o jogador destacou como o treinador orienta o time e dá confiança ao elenco."Ele é um cara que ajuda muito a equipe. Vocês podem ver que ele roda bastante o time. Isso mostra a qualidade do elenco e dá confiança para todos nós. Sempre entramos no jogo sabendo o que temos que fazer. Ele passa muitas informações, estuda muito o time adversário. Isso facilita muito para a gente. Já tem alguns jogos que estamos neutralizando a equipe adversária. Isso nos deixa mais leves dentro de campo.

David marcou o terceiro gol do jogo. O atleta comentou sobre a função que tem feito em campo. "Estou tendo sequência, para mim isso é muito importante. Às vezes, eu venho jogando na maioria de falso nove, uma posição diferente minha, mas cada dia aprendendo mais. Às vezes errando gol, mas é normal. Hoje eu fui feliz com o gol. Que eu possa dar seguimento para ajudar a equipe."



O atacante ainda falou que a equipe merecia os três pontos. "Já vínhamos fazendo bons jogos, criando bastante, e muitas vezes não aproveitando oportunidades, mas não deixamos de treinar, de acreditar. Sabíamos que no Brasileiro, tínhamos que pontuar, dentro de casa. Hoje, fizemos um excelente jogo, que dá confiança para quarta-feira", disse, citando o duelo contra o Vitória, no Barradão, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.