Léo Jardim em ação na vitória sobre o Cruzeiro - Matheus Lima / Vasco

Léo Jardim em ação na vitória sobre o CruzeiroMatheus Lima / Vasco

Publicado 30/08/2026 11:20

Rio - Indefinida, a possível compra da SAF do Vasco por Marcos Lamacchia segue rendendo nos bastidores. Além de acompanhar a vitória sobre o Cruzeiro, em São Januário , neste sábado (29), o empresário também visitou o vestiário para cumprimentar o elenco, conforme revelou o goleiro Léo Jardim.

"Ele (Lamacchia) esteve ali (no vestiário), mas ele não chegou a passar nenhuma mensagem para a gente, a gente só cumprimentou ele", iniciou o arqueiro, na zona mista após o jogo.

Em seguida, Jardim reforçou que o elenco está blindado perante toda a situação que envolve a venda da SAF. Além disso, expôs o posicionamento de Pedrinho, presidente do Vasco, que diz que o processo destá "encaminhado".

"O presidente Pedrinho blinda muito a gente de toda essa situação que vem acontecendo. O que ele passa para a gente é que as coisas estão encaminhadas, e que tudo vai acontecer da forma como tem que acontecer. Ele pede para a gente sempre estar focado em fazer o nosso trabalho, que é o que a gente tem procurado fazer sempre, e deixar essa parte para eles resolverem", completou.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci