Léo Jardim em ação na vitória sobre o CruzeiroMatheus Lima / Vasco

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João Vitor Cravo
Rio - Indefinida, a possível compra da SAF do Vasco por Marcos Lamacchia segue rendendo nos bastidores. Além de acompanhar a vitória sobre o Cruzeiro, em São Januário, neste sábado (29), o empresário também visitou o vestiário para cumprimentar o elenco, conforme revelou o goleiro Léo Jardim.
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"Ele (Lamacchia) esteve ali (no vestiário), mas ele não chegou a passar nenhuma mensagem para a gente, a gente só cumprimentou ele", iniciou o arqueiro, na zona mista após o jogo.
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Em seguida, Jardim reforçou que o elenco está blindado perante toda a situação que envolve a venda da SAF. Além disso, expôs o posicionamento de Pedrinho, presidente do Vasco, que diz que o processo destá "encaminhado".
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"O presidente Pedrinho blinda muito a gente de toda essa situação que vem acontecendo. O que ele passa para a gente é que as coisas estão encaminhadas, e que tudo vai acontecer da forma como tem que acontecer. Ele pede para a gente sempre estar focado em fazer o nosso trabalho, que é o que a gente tem procurado fazer sempre, e deixar essa parte para eles resolverem", completou.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci
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Léo Jardim em ação na vitória sobre o Cruzeiro
Marcos Lamacchia interage com torcedores antes da bola rolar
Léo Jardim presenciou a visita de Marcos Lamacchia ao vestiário