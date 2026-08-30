Alan Lescano com a camisa de clube argentino - Divulgação / Argentinos Jrs.

Alan Lescano com a camisa de clube argentinoDivulgação / Argentinos Jrs.

Publicado 30/08/2026 18:45 | Atualizado 30/08/2026 18:45

Rio - O Vasco está bem perto de sacramentar mais um reforço para o segundo semestre. De acordo com informações do jornalista Joel Silva, o Cruz-Maltino encaminhou a contratação do apoiador Alan Lescano, de 24 anos, do Argentinos Jrs.

Já existe um acordo entre o Vasco, o clube argentino, e também com o staff do meia. Ainda faltam pequenos detalhes para que a operação seja concluída de forma favorável ao Cruz-Maltino.

Até o momento, o clube carioca já finalizou a contratação de quatro reforços para a temporada. O Cruz-Maltino anunciou as contratações do lateral-esquerdo Paulinho, do volante Santiago Sosa e dos atacante Facundo Colidio e Bruno Duarte.

Revelado pelo Gimnasia, Lescano chegou ao Argentinos Jrs em 2023. No ano seguinte viveu sua melhor temporada com 45 jogos, 12 gols e quatro assistências. Em 2026, ele entrou em campo em 27 partidas e balançou as redes em cinco vezes.