Candidatos ao Governo do Rio cumprem agenda nesta segunda-feira (31) - Divulgação

Candidatos ao Governo do Rio cumprem agenda nesta segunda-feira (31)Divulgação

Publicado 31/08/2026 19:39

Rio - Na terceira semana oficial de campanha eleitoral , os candidatos ao Governo do Rio , estiveram ao lado de eleitores expondo suas propostas no transporte, comércio, educação e saúde. Eduardo Paes (PSD) visitou nesta segunda-feira (31) o Terminal Gentileza, no Santo Cristo, Região Portuária da capital, onde conversou com passageiros sobre as suas propostas na área da mobilidade urbana. Caso eleito, ele disse que vai adotar o padrão BRT nos transportes intermunicipais, além de implantar a integração por bilhetagem eletrônica e promover a expansão do metrô.

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"Os transportes intermunicipais são uma tragédia absoluta. A antiga SuperVia está toda sucateada, ônibus intermunicipais também. Só tem metrô na capital. Ou seja: transporte caro e sucateado no estado inteiro. O Terminal Gentileza é um excepcional exemplo de como é possível fazer os transportes darem certo. Recuperamos o BRT totalmente na cidade do Rio de Janeiro, depois dele ter sido destruído. O terminal é uma integração de vários modais e é aquilo que eu quero levar para os transportes intermunicipais de todo o Estado. Construir ainda novos terminais, como o Terminal Gentileza, e fazer integração de verdade", disse Paes.

Já o candidato do PL, Douglas Ruas, fez uma caminhada nesta pelas ruas de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Em entrevista durante o evento, ele apresentou propostas para estimular a geração de empregos, atrair investimentos e ampliar a autonomia financeira das mulheres.

Entre as medidas, está a criação de um balcão único de serviços para facilitar a abertura e a regularização de empresas. A proposta prevê reunir, em um mesmo local, diferentes órgãos e serviços, como a Junta Comercial e o Corpo de Bombeiros, com o objetivo de reduzir a burocracia e tornar o ambiente de negócios mais atrativo para novos investimentos.



O plano de governo de Ruas também prevê medidas voltadas para o empreendedorismo feminino. Entre elas, está a criação de uma linha de crédito exclusiva para mulheres que desejem abrir ou ampliar o próprio negócio, além de ações de qualificação profissional.



"Queremos proteger as mulheres. A melhor proteção para a mulher é a autonomia financeira. Como policial civil, trabalhei na delegacia aqui de Niterói e vi mulheres querendo sair de relações abusivas, mas a dependência financeira as mantinha naquela relação. Por isso, vamos investir em qualificação e impulsionar o empreendedorismo feminino", afirmou Ruas.



Para melhorar as contas do Estado, o candidato também defende medidas de redução de gastos e a priorização dos recursos públicos. Entre as propostas, está a revisão das despesas com shows e festas, além de investimentos em segurança pública como estratégia para melhorar o ambiente de negócios e atrair novos investimentos para o Rio.

Nesta segunda-feira, a candidata da UP, Juliete Pantoja, participou de panfletagens no Centro do Rio, conversou com comerciantes e trabalhadores e encerrou o dia no Largo da Carioca. Durante as atividades, ela conversou com a população e apresentou propostas para o transporte público, incluindo a reestatização do metrô e dos trens e a redução da tarifa a partir de janeiro de 2027, até alcançar a meta de tarifa zero em todos os transportes coletivos.



Cyro Garcia (PSTU) realizou uma panfletagem, às 12h, no campus do Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Às 13h30, ele assinou uma carta-compromisso da Associação dos Docentes da Uerj (Asduerj).



William Siri (Psol) iniciou a semana com uma panfletagem na Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Acompanhado de Heloísa Helena, candidata a deputada federal, e Paulo Pinheiro, candidato a deputado estadual, ele distribuiu panfletos e conversou com eleitores.



Em frente à UPA da Tijuca, o candidato do Psol ao governo do Rio concedeu uma entrevista e falou sobre algumas de suas propostas para a área da Saúde. Em seguida, Siri seguiu para Itaperuna, onde participa, à noite, da inauguração de seu comitê eleitoral no município.



André Marinho (Novo) participou de reuniões internas com apoiadores e lideranças.