Crime ocorreu na Travessa União, na localidade do Bairro BarcelosReprodução/Google Mapas

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Leonardo Brito
Rio - Um homem foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (31) na Travessa União, na localidade do Bairro Barcelos, na Rocinha, Zona Sul. Policiais da 5ª UPP/23º BPM (Rocinha) encontraram o corpo após receberem informações de que um suspeito de homicídio havia sido agredido por moradores.
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Segundo a Polícia Militar, um outro homem, que teria cometido o crime, foi agredido por moradores antes da chegada das equipes. O suspeito estava ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola, um carregador e munições. O material foi levado para a delegacia e deverá passar por perícia. O caso foi registrado na 11ª DP (São Conrado), responsável pelas investigações. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

A polícia também busca esclarecer as circunstâncias do crime, incluindo o que provocou a briga e a dinâmica do homicídio. Os investigadores deverão ouvir testemunhas e analisar eventuais imagens que possam ajudar na identificação dos envolvidos.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a relação entre a vítima e o homem apontado como responsável pelo crime.
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