Crime ocorreu na Travessa União, na localidade do Bairro BarcelosReprodução/Google Mapas
Segundo a Polícia Militar, um outro homem, que teria cometido o crime, foi agredido por moradores antes da chegada das equipes. O suspeito estava ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.
Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola, um carregador e munições. O material foi levado para a delegacia e deverá passar por perícia. O caso foi registrado na 11ª DP (São Conrado), responsável pelas investigações. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.
A polícia também busca esclarecer as circunstâncias do crime, incluindo o que provocou a briga e a dinâmica do homicídio. Os investigadores deverão ouvir testemunhas e analisar eventuais imagens que possam ajudar na identificação dos envolvidos.
Até o momento, não há informações oficiais sobre a relação entre a vítima e o homem apontado como responsável pelo crime.
X do Nuno
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