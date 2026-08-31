Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Divulgação / Polícia Civil
De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados e testemunhas relataram que os homens foram mortos durante uma briga entre vizinhos. Luís e Rivaldo foram encaminhados ao Hospital Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, mas não resistiram aos ferimentos.
Testemunhas ainda relataram que o autor do ataque fugiu logo após o crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que está buscando pelo suspeito e apura as circunstâncias dos assassinatos.
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