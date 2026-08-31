Ivy foi conduzida à delegacia Reprodução/Polícia Civil
Segundo as investigações, a vítima conheceu a suspeita, identificada como Ivy em um aplicativo de relacionamento. Após o encontro, houve a cobrança de R$ 1.500 pelo programa. Em seguida, o homem passou a sofrer ameaças com uma faca, golpes conhecidos como "mata-leão" e intimidações de morte.
De acordo com a Polícia Civil, sob coação, a vítima abriu aplicativos bancários e forneceu senhas, permitindo a realização de diversas transferências via Pix. O prejuízo chegou a R$ 14.504,20.
As investigações apontaram a participação de uma segunda envolvida. Os valores foram divididos entre contas bancárias ligadas as duas suspeitas. Parte do dinheiro teria sido depositada em uma conta aberta com documentação falsa.
A Polícia Civil informou que ela já havia sido presa preventivamente em 2025 por uma ocorrência semelhante. Após obter liberdade neste ano, voltou a ser investigado pelo mesmo crime. O caso é investigado pela 12ª DP.
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