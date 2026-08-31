Ivy foi conduzida à delegacia - Reprodução/Polícia Civil

Ivy foi conduzida à delegacia Reprodução/Polícia Civil

Publicado 31/08/2026 13:09

Rio - Policiais civis da 12ª DP prenderam uma mulher trans suspeita de extorsão e falsificação de documento após um encontro marcado por aplicativo de relacionamentos na Zona Sul. Ela foi detida na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana.





Segundo as investigações, a vítima conheceu a suspeita, identificada como Ivy em um aplicativo de relacionamento. Após o encontro, houve a cobrança de R$ 1.500 pelo programa. Em seguida, o homem passou a sofrer ameaças com uma faca, golpes conhecidos como "mata-leão" e intimidações de morte.



De acordo com a Polícia Civil, sob coação, a vítima abriu aplicativos bancários e forneceu senhas, permitindo a realização de diversas transferências via Pix. O prejuízo chegou a R$ 14.504,20.



As investigações apontaram a participação de uma segunda envolvida. Os valores foram divididos entre contas bancárias ligadas as duas suspeitas. Parte do dinheiro teria sido depositada em uma conta aberta com documentação falsa. LEIA MAIS: Jogador do Vasco é alvo de operação contra tráfico de armas e drogas Segundo as investigações, a vítima conheceu a suspeita, identificada como Ivy em um aplicativo de relacionamento. Após o encontro, houve a cobrança de R$ 1.500 pelo programa. Em seguida, o homem passou a sofrer ameaças com uma faca, golpes conhecidos como "mata-leão" e intimidações de morte.De acordo com a Polícia Civil, sob coação, a vítima abriu aplicativos bancários e forneceu senhas, permitindo a realização de diversas transferências via Pix. O prejuízo chegou a R$ 14.504,20.As investigações apontaram a participação de uma segunda envolvida. Os valores foram divididos entre contas bancárias ligadas as duas suspeitas. Parte do dinheiro teria sido depositada em uma conta aberta com documentação falsa.

Ainda segundo os agentes, elas foram reconhecidas pela vítima por meio de mosaico fotográfico e possuem antecedentes por crimes semelhantes praticados após encontros marcados por aplicativos. A suspeita foi localizada em um apartamento em Copacabana após trabalho de inteligência da delegacia. Já a outra envolvida segue foragida.



A Polícia Civil informou que ela já havia sido presa preventivamente em 2025 por uma ocorrência semelhante. Após obter liberdade neste ano, voltou a ser investigado pelo mesmo crime. O caso é investigado pela 12ª DP.

A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa da suspeita. O espaço está aberto para manifestações.