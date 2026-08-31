Tráfico usa drone para monitorar policiais e facção rival em Duque de CaxiasDivulgação PMRJ
Em depoimento, Julio confessou que era o responsável por vigiar a movimentação das viaturas e monitorar os passos da facção rival por causa da guerra pelo território. Ele revelou que recebia R$ 1,2 mil por semana para realizar a função. Em um dos registros capturados pelo drone, o equipamento aparece se aproximando de duas viaturas policiais estacionadas na rua.
Homem é preso com drone usado para monitorar policiais e rivais na Baixada— Jornal O Dia (@jornalodia) August 31, 2026
Crédito: Divulgação PMRJ pic.twitter.com/2JEv3aCsDH
Disputa territorial
O uso de drones por criminosos tem se tornado uma preocupação constante para as forças de segurança, principalmente em áreas de conflito entre facções. Em entrevista ao jornal O DIA, o capitão da PM Marcelo Gomes destacou que o recurso tecnológico é usado para mapear os passos das equipes de segurança e de grupos rivais.
“Está cada vez mais comum a utilização de drones pelas organizações criminosas. Esses equipamentos permitem realizar monitoramento, possibilitando acompanhar e identificar posições policiais, rotas de patrulhamento, movimentação de equipes no terreno e também ações de organizações rivais. Paralelamente, temos a incorporação de lançadores de granadas, elevando o poder ofensivo desses conflitos. Com isso, aumenta o risco para os moradores das comunidades, que acabam expostos nessa guerra”, explicou o oficial.
O capitão alertou ainda para o uso de sistemas avançados de detecção: “Outro aspecto preocupante é o emprego de equipamentos como o Sentinel, capazes de identificar a localização de um drone e de seu operador. Sua existência representa um risco direto, considerando registros de ações criminosas contra pessoas responsáveis pela operação desses aparelhos. O cenário demonstra que a criminalidade vem se aprimorando em tecnologia, capacidade de vigilância e armamentos, em meio às disputas territoriais”.
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