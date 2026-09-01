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FOTOS! Candidatos ao Senado se reúnem em debate com O Dia e OAB-RJ
Mediação do encontro, que acontece na sede da OAB, no Centro, é do jornalista Sidney Rezende, titular da coluna Informe do Dia
Rio de Janeiro
Confira os destaques do debate entre candidatos ao Senado no Rio
Seis postulantes ao cargo participaram do encontro promovido pelo O Dia e pela OAB-RJ, no qual responderam a perguntas sobre educação, saúde, transporte, violência contra a mulher, entre outros temas
Rio de Janeiro
Candidatos avaliam participação em debate para o Senado
Encontro promovido pelo O DIA e pela OAB-RJ reuniu postulantes e colocou propostas e diferentes visões sobre o futuro do estado em discussão
Rio de Janeiro
Ataque em Nilópolis: ex-policial militar morre após dois dias internado
Wellington do Nascimento Mello, de 40 anos, estava no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Geral de Nova Iguaçu
Rio de Janeiro
Vazamento de água no Maracanã afeta 19 bairros do Rio
Reparo emergencial na tubulação foi iniciado, mas normalização do fornecimento pode levar 72 horas ou mais
Rio de Janeiro
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Rio de Janeiro
Marcelo Crivella defende debate para ajudar eleitor a decidir voto
Ex-prefeito do Rio destacou sua experiência política e a importância de acompanhar as opiniões e perspectivas dos candidatos
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