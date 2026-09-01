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FOTOS! Candidatos ao Senado se reúnem em debate com O Dia e OAB-RJ
Rio de Janeiro

FOTOS! Candidatos ao Senado se reúnem em debate com O Dia e OAB-RJ

Mediação do encontro, que acontece na sede da OAB, no Centro, é do jornalista Sidney Rezende, titular da coluna Informe do Dia

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Debate entre candidatos ao Senado promovido por O Dia e OAB-RJ acontece nesta terça-feira (1º)
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Monica Benicio no debate realizado pelo O DIA e OAB-RJ
Carlos Portinho no debate promovido pelo DIA e OAB-RJ
Carlos Portinho no debate promovido pelo O DIA e OAB-RJ
Marcos Dias é candidato ao Senado pelo Podemos
Marcos Dias no debate promovido pelo O DIA e OAB-RJ
Waguinho é candidato ao Senado pelo Republicanos
Waguinho debate realizado pelo O DIA e OAB-RJ
Carlos Jordy no debate realizado pelo O DIA e OAB-RJ
Candidato ao Senado, Carlos Jordy é deputado federal
Cenário do debate entre candidatos ao Senado, promovido por O Dia e OAB-RJ
Jornalista Sidney Rezende é o mediador do debate promovido por O Dia e OAB-RJ
Cenário do debate entre candidatos ao Senado, promovido por O Dia e OAB-RJ, nesta terça-feira (1º)
O DIA promove debate com candidatos ao Senado na OAB-RJ
O DIA promove debate com candidatos ao Senado na OAB-RJ
Candidato ao Senado, Marcelo Crivella (Republicanos) participa do debate promovido pelo O Dia e pela OAB-RJ
Carlos Portinho (PL) participa do debate promovido pelo O Dia e pela OAB-RJ
Candidato ao Senado, Waguinho (PL) participa do debate promovido pelo O Dia e pela OAB-RJ
Candidato ao Senado Carlos Jordy (PL) participa do debate promovido pelo O Dia e pela OAB-RJ
Candidato ao Senado Marcos Dias (Podemos) participa do debate promovido pelo O Dia em parceria com a OAB-RJ
A candidata ao Senado, Monica Benicio (PSOL), durante o debate do Jornal O Dia, no auditório da OAB-RJ
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