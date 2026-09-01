Carlos Jordy no debate realizado pelo O DIA e OAB-RJ - Carlos Elias Júnior / Agência O Dia

Carlos Jordy no debate realizado pelo O DIA e OAB-RJ Carlos Elias Júnior / Agência O Dia

Publicado 01/09/2026 10:20 | Atualizado 01/09/2026 12:37





"Espero que seja um debate propositivo que a gente possa ser questionado aqui sobre temas relevantes para o cidadão fluminense, sobre os temas mais urgentes que afetam todo país, mas em especial o cidadão do Rio de Janeuro, acredito que hoje vivemos em um momento de muita tensão institucional e esse o maior papel hoje do Senado, de reassumir esse protagonismo para equilibrar os poderes e trazer novamente normalidade democrática para fazer com que nós resgatemos a independência e harmonia entre os poderes. Esse é o papel fundamental do Senador da República trazer freios e contrapesos ao nosso país", disse.



Ao comentar as expectativas para o encontro, o candidato também ressaltou o objetivo de apresentar suas propostas aos eleitores e contribuir para a decisão nas urnas.



"No mais quero que seja um debate respeitoso e que nos possamos mostrar para o cidadão aqueles que tem melhores propostas para que possa influenciar seu voto no dia 4 de outubro." Rio - O candidato ao Senado, Carlos Jordy (PL), destacou a importância do cargo e afirmou esperar discussões sobre temas que afetam diretamente a população do estado, durante o debate promovido por O DIA e pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio (OAB-RJ) , nesta terça-feira (1º)."Espero que seja um debate propositivo que a gente possa ser questionado aqui sobre temas relevantes para o cidadão fluminense, sobre os temas mais urgentes que afetam todo país, mas em especial o cidadão do Rio de Janeuro, acredito que hoje vivemos em um momento de muita tensão institucional e esse o maior papel hoje do Senado, de reassumir esse protagonismo para equilibrar os poderes e trazer novamente normalidade democrática para fazer com que nós resgatemos a independência e harmonia entre os poderes. Esse é o papel fundamental do Senador da República trazer freios e contrapesos ao nosso país", disse.Ao comentar as expectativas para o encontro, o candidato também ressaltou o objetivo de apresentar suas propostas aos eleitores e contribuir para a decisão nas urnas."No mais quero que seja um debate respeitoso e que nos possamos mostrar para o cidadão aqueles que tem melhores propostas para que possa influenciar seu voto no dia 4 de outubro."

Saiba mais sobre o candidato



Jordy é natural de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ele está em seu segundo mandato como deputado federal. Antes, Jordy foi vereador da sua cidade natal entre 2017 e 2019. O parlamentar chegou a concorrer à Prefeitura de Niterói em 2024, mas não foi eleito.