Carlos Portinho no debate promovido pelo DIA e OAB-RJ - Carlos Elias Júnior/Agência O Dia

Carlos Portinho no debate promovido pelo DIA e OAB-RJCarlos Elias Júnior/Agência O Dia

Publicado 01/09/2026 10:14

Rio - O candidato ao Senado Carlos Portinho (PL) afirmou, nesta terça-feira (1º), que o debate promovido por O DIA em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ) representa um importante espaço para o fortalecimento da democracia e para a apresentação de propostas aos eleitores fluminenses.

Advogado e atual senador da República, Portinho destacou a relevância do voto popular e do confronto de ideias durante o período eleitoral. Segundo ele, os debates permitem que a população conheça melhor os candidatos e suas posições sobre os principais temas do país.

"Os dois maiores instrumentos da democracia são o voto em primeiro lugar e o debate. É isso que faz a democracia. A OAB é a casa da democracia, da Justiça. Nós, advogados, somos imprescindíveis à Justiça no país e nada melhor do que estar aqui para sediar um evento desse com um grande grupo de imprensa, que é o Grupo O DIA, que permite unir jornalistas e advogados, aqueles que certamente mais defendem a liberdade de expressão", afirmou.

Natural do Rio de Janeiro, Carlos Francisco Portinho tem 53 anos, é advogado e mestre em Direito. Iniciou a carreira pública como secretário municipal de Habitação na gestão do então prefeito Eduardo Paes e também comandou a Secretaria Estadual do Ambiente.

Em 2018, foi eleito primeiro suplente do senador Arolde de Oliveira. Assumiu a cadeira no Senado em novembro de 2020, após a morte do titular. Em 2022, exerceu a função de líder do governo Jair Bolsonaro na Casa e atualmente lidera a bancada do Partido Liberal (PL) no Senado Federal.

Nas eleições deste ano, Portinho disputa uma das duas vagas do Rio de Janeiro no Senado com o número 222. O candidato assumiu a candidatura que inicialmente seria do ex-governador Cláudio Castro.

O debate reúne candidatos ao Senado na sede da OAB-RJ, no Centro do Rio, com mediação do jornalista Sidney Rezende. O encontro integra a cobertura eleitoral de O DIA para as eleições de 2026.