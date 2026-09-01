Carlos Portinho no debate promovido pelo DIA e OAB-RJCarlos Elias Júnior/Agência O Dia
Carlos Portinho destaca o confronto de ideias durante as Eleições
Candidato do PL ressaltou a importância do voto e do diálogo para o processo democrático
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Marcos Dias vê debate como oportunidade para apresentar propostas
Candidato do Podemos ao Senado destacou preparo e responsabilidade com o futuro do Rio e afirmou que está preparado para o desafio
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Promovido por O Dia e OAB-RJ, encontro tem mediação do jornalista Sidney Rezende e transmissão ao vivo no YouTube
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Segundo levantamento da prefeitura, crimes cometidos em semáforos e postes de iluminação já causaram um prejuízo de mais de R$ 69 milhões
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