No total, 54 das 81 cadeiras do Senado serão renovadas neste ano - Divulgação/Agência Senado

No total, 54 das 81 cadeiras do Senado serão renovadas neste anoDivulgação/Agência Senado

Publicado 01/09/2026 07:00 | Atualizado 01/09/2026 07:10

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"Uma eleição ganha relevância quando o eleitor consegue ir além da propaganda e comparar, de fato, quem pretende representá-lo. o debate abre espaço para esse confronto de ideias. Mais do que ouvir promessas, o público poderá avaliar conhecimento, firmeza, coerência e a capacidade de cada candidato de defender suas posições diante do contraditório. Esse é o jornalismo que queremos praticar: aquele que não escolhe pelo eleitor, mas oferece informação e condições para que ele faça a sua escolha", afirma Thiago Feitosa, presidente do grupo O Dia.

No debate, o eleitor poderá conhecer as ideias de seis dos 16 candidatos ao Senado. Até o momento, estão confirmadas as presenças de Carlos Jordy (PL), Carlos Portinho (PL), Marcelo Crivella (Republicanos), Marcos Dias (Podemos), Monica Benicio (PSOL) e Waguinho (Republicanos).