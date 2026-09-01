Jornalista Sidney Rezende é o mediador do debate promovido por O Dia e OAB-RJAna Fernanda Freire / Agência O Dia
Vídeo! Confira debate promovido por O Dia e OAB-RJ com candidatos ao Senado
Mediação do encontro foi do jornalista Sidney Rezende; eleitores fluminenses vão eleger dois senadores no mês de outubro
Ataque em Nilópolis: ex-policial militar morre após dois dias internado
Wellington do Nascimento Mello, de 40 anos, estava no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Geral de Nova Iguaçu
Vazamento de água no Maracanã afeta 19 bairros do Rio
Reparo emergencial na tubulação foi iniciado, mas normalização do fornecimento pode levar 72 horas ou mais
FOTOS! Candidatos ao Senado se reúnem em debate com O Dia e OAB-RJ
Mediação do encontro, que acontece na sede da OAB, no Centro, é do jornalista Sidney Rezende, titular da coluna Informe do Dia
Marcelo Crivella defende debate para ajudar eleitor a decidir voto
Ex-prefeito do Rio destacou sua experiência política e a importância de acompanhar as opiniões e perspectivas dos candidatos
Carlos Jordy revela expectativas para debate com temas relevantes
Candidato ao Senado destacou a importância do cargo e o objetivo de apresentar propostas aos eleitores, contribuindo para a decisão nas urnas
Monica Benicio ressalta importância de debate e propostas para o Rio
Candidata ao Senado afirmou que terá uma postura de quem 'não se conforma como a política está', mas com enfrentamento respeitoso
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.