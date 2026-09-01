Jornalista Sidney Rezende é o mediador do debate promovido por O Dia e OAB-RJ - Ana Fernanda Freire / Agência O Dia

Jornalista Sidney Rezende é o mediador do debate promovido por O Dia e OAB-RJAna Fernanda Freire / Agência O Dia

Publicado 01/09/2026 09:56 | Atualizado 01/09/2026 12:12

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