Monica Benicio foi eleita para vereadora do Rio em 2020 e 2024 - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Monica Benicio foi eleita para vereadora do Rio em 2020 e 2024Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 01/09/2026 10:18 | Atualizado 01/09/2026 12:39





"Que a gente possa fazer um debate de apresentação de propostas, onde a população do Rio esteja interessada em conhecer o que o Senado faz, quais são as atuações que os candidatos e eu estaremos colocando aqui, para que a gente possa ter um debate à luz da democracia com o principal interesse em fortalecer políticas que de fato, beneficiem nossa população", disse.



Monica também ressaltou como será a sua postura no debate. "Uma postura de quem não se conforma em como a política está, mas também com enfrentamento respeitoso, na defesa das igualdades, da promoção da política pública e coerência com o que eu defendo. Acredito, principalmente, nas pautas de defesa das mulheres e de segurança pública", pontuou.



Saiba mais sobre a candidata



Monica nasceu no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, e é mestra em arquitetura. Ela se tornou vereadora da capital em 2020 e depois, em 2024, foi eleita para a sua segunda legislatura. A parlamentar já presidiu as Comissões de Cultura e de Defesa da Mulher e é viúva da ex-vereadora Marielle Franco, morta a tiros em abril de 2018. Rio - A candidata ao Senado Monica Benicio (PSOL) destacou que o debate promovido por O DIA e pela Ordem dos Advogados do Brasil - seção Rio (OAB-RJ) , nesta terça-feira (1°), será uma oportunidade para apresentar propostas e fortalecer políticas que beneficiem a população."Que a gente possa fazer um debate de apresentação de propostas, onde a população do Rio esteja interessada em conhecer o que o Senado faz, quais são as atuações que os candidatos e eu estaremos colocando aqui, para que a gente possa ter um debate à luz da democracia com o principal interesse em fortalecer políticas que de fato, beneficiem nossa população", disse.Monica também ressaltou como será a sua postura no debate. "Uma postura de quem não se conforma em como a política está, mas também com enfrentamento respeitoso, na defesa das igualdades, da promoção da política pública e coerência com o que eu defendo. Acredito, principalmente, nas pautas de defesa das mulheres e de segurança pública", pontuou.Monica nasceu no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, e é mestra em arquitetura. Ela se tornou vereadora da capital em 2020 e depois, em 2024, foi eleita para a sua segunda legislatura. A parlamentar já presidiu as Comissões de Cultura e de Defesa da Mulher e é viúva da ex-vereadora Marielle Franco, morta a tiros em abril de 2018.