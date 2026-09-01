Monica Benicio foi eleita para vereadora do Rio em 2020 e 2024Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
"Que a gente possa fazer um debate de apresentação de propostas, onde a população do Rio esteja interessada em conhecer o que o Senado faz, quais são as atuações que os candidatos e eu estaremos colocando aqui, para que a gente possa ter um debate à luz da democracia com o principal interesse em fortalecer políticas que de fato, beneficiem nossa população", disse.
Monica também ressaltou como será a sua postura no debate. "Uma postura de quem não se conforma em como a política está, mas também com enfrentamento respeitoso, na defesa das igualdades, da promoção da política pública e coerência com o que eu defendo. Acredito, principalmente, nas pautas de defesa das mulheres e de segurança pública", pontuou.
Saiba mais sobre a candidata
Monica nasceu no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, e é mestra em arquitetura. Ela se tornou vereadora da capital em 2020 e depois, em 2024, foi eleita para a sua segunda legislatura. A parlamentar já presidiu as Comissões de Cultura e de Defesa da Mulher e é viúva da ex-vereadora Marielle Franco, morta a tiros em abril de 2018.
Os candidatos ao Senado pelo Rio vão debater nesta terça-feira (1º), às 10h, na sede da OAB, no Centro. O encontro terá mediação do jornalista Sidney Rezende e transmissão ao vivo pelo canal do jornal no YouTube, a partir das 10h.
A sabatina terá duração estimada entre 1h40 e duas horas. O encontro será dividido em quatro blocos e um sorteio antes do início do evento definirá a ordem dos primeiros candidatos a fazer perguntas.
Na primeira etapa, todos os candidatos responderão a uma mesma pergunta formulada pelo mediador, com tempo de dois minutos para resposta.
O segundo e o terceiro bloco será destinado ao confronto direto entre os participantes. Os temas serão sorteados ao vivo e cada candidato terá um minuto para formular a pergunta, dois minutos e trinta segundos para a resposta, além de um minuto para réplica e um minuto para tréplica.
O último bloco será reservado para as considerações finais, com um minuto e meio para cada. Os concorrentes permanecerão sentados durante o debate e utilizarão um púlpito quando estiverem com a palavra. Os pedidos de direito de resposta deverão ser apresentados, preferencialmente, no mesmo bloco em que ocorrer a eventual infração.
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