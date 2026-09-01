Funcionários da Águas do Rio trabalham para consertar um vazamento em frente ao portão 2 do MaracanãCarlos Elias Junior / Agência O Dia
Equipes da concessionária foram mobilizadas e atuam no reparo emergencial da tubulação. Em nota oficial, a Águas do Rio informou que o problema afeta o fornecimento de água em Andaraí, Botafogo, Catumbi, Copacabana, Cosme Velho, Engenho Novo, Laranjeiras, Leme, Lins de Vasconcelos, Maracanã, Praça da Bandeira, Riachuelo, Rio Comprido, Sampaio, Santa Teresa, São Francisco Xavier, Tijuca, Urca e Vila Isabel.
De acordo com a empresa, após a conclusão do reparo, o abastecimento será retomado de forma gradativa. A normalização pode levar 72 horas ou mais, principalmente em áreas elevadas e nas extremidades das redes de distribuição.
"A Águas do Rio recomenda que os clientes utilizem de forma consciente a água armazenada em caixas-d’água, priorizando atividades essenciais, até a completa normalização do fornecimento", informou a concessionária.
O Centro de Operações Rio informou que, por conta do vazamento, duas faixas estão ocupadas para o trabalho das equipes. Segundo eles, o acidente ocorreu na altura do Portão 02 do Maracanã. O trânsito apresenta pontos de lentidão no trecho.
Como alternativa para quem segue em direção ao Centro, o COR-Rio orienta os motoristas a utilizarem o Viaduto da Mangueira, seguindo pela Rua Visconde de Niterói, Avenida Bartolomeu de Gusmão, Rua Francisco Eugênio, Avenida Francisco Bicalho e Avenida Presidente Vargas.
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