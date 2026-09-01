Funcionários da Águas do Rio trabalham para consertar um vazamento em frente ao portão 2 do Maracanã - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Funcionários da Águas do Rio trabalham para consertar um vazamento em frente ao portão 2 do MaracanãCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 01/09/2026 10:47

Rio - Um vazamento em uma rede de distribuição de água de grande porte ocorreu, na madrugada desta terça-feira (1º), na Avenida Rei Pelé, no Maracanã, Zona Norte . Segundo a Águas do Rio, a ocorrência provocou a suspensão temporária do abastecimento em regiões das zonas Norte e Sul da cidade.

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Equipes da concessionária foram mobilizadas e atuam no reparo emergencial da tubulação. Em nota oficial, a Águas do Rio informou que o problema afeta o fornecimento de água em Andaraí, Botafogo, Catumbi, Copacabana, Cosme Velho, Engenho Novo, Laranjeiras, Leme, Lins de Vasconcelos, Maracanã, Praça da Bandeira, Riachuelo, Rio Comprido, Sampaio, Santa Teresa, São Francisco Xavier, Tijuca, Urca e Vila Isabel.



De acordo com a empresa, após a conclusão do reparo, o abastecimento será retomado de forma gradativa. A normalização pode levar 72 horas ou mais, principalmente em áreas elevadas e nas extremidades das redes de distribuição.



"A Águas do Rio recomenda que os clientes utilizem de forma consciente a água armazenada em caixas-d’água, priorizando atividades essenciais, até a completa normalização do fornecimento", informou a concessionária.



O Centro de Operações Rio informou que, por conta do vazamento, duas faixas estão ocupadas para o trabalho das equipes. Segundo eles, o acidente ocorreu na altura do Portão 02 do Maracanã. O trânsito apresenta pontos de lentidão no trecho. LEIA MAIS! Polícia Civil mira esquema clandestino de internet na Ilha do Governador Equipes da concessionária foram mobilizadas e atuam no reparo emergencial da tubulação. Em nota oficial, a Águas do Rio informou que o problema afeta o fornecimento de água em Andaraí, Botafogo, Catumbi, Copacabana, Cosme Velho, Engenho Novo, Laranjeiras, Leme, Lins de Vasconcelos, Maracanã, Praça da Bandeira, Riachuelo, Rio Comprido, Sampaio, Santa Teresa, São Francisco Xavier, Tijuca, Urca e Vila Isabel.De acordo com a empresa, após a conclusão do reparo, o abastecimento será retomado de forma gradativa. A normalização pode levar 72 horas ou mais, principalmente em áreas elevadas e nas extremidades das redes de distribuição."A Águas do Rio recomenda que os clientes utilizem de forma consciente a água armazenada em caixas-d’água, priorizando atividades essenciais, até a completa normalização do fornecimento", informou a concessionária.O Centro de Operações Rio informou que, por conta do vazamento, duas faixas estão ocupadas para o trabalho das equipes. Segundo eles, o acidente ocorreu na altura do Portão 02 do Maracanã. O trânsito apresenta pontos de lentidão no trecho.

"A concessionária responsável foi acionada, assim como agentes de trânsito, Seconserva e a Comlurb", diz em nota oficial.



Como alternativa para quem segue em direção ao Centro, o COR-Rio orienta os motoristas a utilizarem o Viaduto da Mangueira, seguindo pela Rua Visconde de Niterói, Avenida Bartolomeu de Gusmão, Rua Francisco Eugênio, Avenida Francisco Bicalho e Avenida Presidente Vargas.

A matéria entrou em contato com a Comlurb, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.