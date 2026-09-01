Waguinho é candidato ao Senado pelo Republicanos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Waguinho é candidato ao Senado pelo RepublicanosReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 01/09/2026 09:40 | Atualizado 01/09/2026 12:38

"A expectativa sempre é boa, porque quando tem um debate, nós estamos sempre ligados que a democracia prevalece no nosso país. E nós precisamos que realmente a democracia continue prevalecendo e que se fortaleça cada dia mais. Estamos aqui para debater assuntos importantes", disse.

Waguinho foi o primeiro candidato a chegar à sede da OAB-RJ, no Centro, por volta das 9h, onde acontece a sabatina. Ele destacou que pretende abordar o tema de segurança pública.

"O Brasil vem passando por grandes crises, principalmente na área da segurança pública. A insatisfação é muito grande do povo do estado do Rio de Janeiro e também até de todo o Brasil. Então, a expectativa hoje é que a gente possa transmitir e trazer propostas importantes. Eu acho que o Senado precisa renovar os seus quadros para que cheguem pessoas com mais disposição, com mais coragem, para poder trazer os resultados positivos ao povo brasileiro", afirmou.

Saiba mais sobre o candidato

Natural de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi eleito vereador da sua cidade natal em 2008. Durante o mandato, também exerceu o cargo de presidente da Câmara Municipal.

Além disso, atuou como deputado estadual em 2010, sendo reeleito em 2014. Em 2016 e 2020, chegou a ser prefeito de Belford Roxo.

Casado com a deputada federal e ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro, é uma das principais lideranças políticas da Baixada Fluminense.

Sobre o debate

O debate terá duração estimada entre 1h40 e duas horas. O encontro será dividido em quatro blocos e um sorteio antes do início do evento definirá a ordem dos primeiros candidatos a fazer perguntas.

Na primeira etapa, todos os candidatos responderão a uma mesma pergunta formulada pelo mediador, com tempo de dois minutos para resposta.

O segundo e o terceiro bloco será destinado ao confronto direto entre os participantes. Os temas serão sorteados ao vivo e cada candidato terá um minuto para formular a pergunta, dois minutos e trinta segundos para a resposta, além de um minuto para réplica e um minuto para tréplica.

O último bloco será reservado para as considerações finais, com um minuto e meio para cada. Os concorrentes permanecerão sentados durante o debate e utilizarão um púlpito quando estiverem com a palavra. Os pedidos de direito de resposta deverão ser apresentados, preferencialmente, no mesmo bloco em que ocorrer a eventual infração.