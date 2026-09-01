Marcos Dias é candidato ao Senado pelo Podemos - Carlos Elias Júnior / Agência O Dia

Marcos Dias é candidato ao Senado pelo PodemosCarlos Elias Júnior / Agência O Dia

Publicado 01/09/2026 10:13 | Atualizado 01/09/2026 12:36





Antes do início do encontro, realizado na sede da OAB-RJ, no Centro, o candidato, que chegou ao local do debate às 9h45, ressaltou a importância do evento para que a população conheça melhor os concorrentes que disputam uma das duas vagas em aberto para o Senado Federal nas eleições de outubro.



"Uma grande oportunidade de me apresentar à sociedade fluminense, mostrar o nosso preparo e a responsabilidade com o futuro do estado e o futuro da nação. Uma oportunidade muito grande que eu agradeço ao canal aberto e tenho certeza que estamos preparados para esse desafio que é cuidar do estado do Rio de Janeiro", declarou. Rio - O candidato ao Senado Marcos Dias (Podemos) afirmou, nesta terça-feira (1º), que o debate promovido por O DIA em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio representa uma oportunidade para apresentar suas propostas aos eleitores fluminenses e ampliar o diálogo sobre os desafios do estado e do país.Antes do início do encontro, realizado na sede da OAB-RJ, no Centro, o candidato, que chegou ao local do debate às 9h45, ressaltou a importância do evento para que a população conheça melhor os concorrentes que disputam uma das duas vagas em aberto para o Senado Federal nas eleições de outubro."Uma grande oportunidade de me apresentar à sociedade fluminense, mostrar o nosso preparo e a responsabilidade com o futuro do estado e o futuro da nação. Uma oportunidade muito grande que eu agradeço ao canal aberto e tenho certeza que estamos preparados para esse desafio que é cuidar do estado do Rio de Janeiro", declarou.

Saiba mais sobre o candidato



Marcos Dias Pereira tem 54 anos, é empresário, consultor de negócios e pastor da Assembleia de Deus. Formado em Engenharia, Administração e Teologia, nasceu no Rio e atuou como secretário municipal de Integração Metropolitana em 2023. Também exerce mandato como vereador da capital fluminense, onde preside a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal e comanda o diretório municipal do Podemos.

Sobre o debate



A sabatina reúne candidatos ao Senado para discutir temas de interesse do estado e do país. Nas eleições deste ano, os eleitores do Rio escolherão dois representantes para ocupar as cadeiras da Casa Legislativa pelos próximos oito anos.