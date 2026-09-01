Debate promovido por O Dia e OAB-RJ contou com a participação de seis candidatos ao Senado - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Debate promovido por O Dia e OAB-RJ contou com a participação de seis candidatos ao SenadoCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 01/09/2026 12:56 | Atualizado 01/09/2026 13:38

Rio - Candidatos ao Senado destacaram a importância do debate promovido pelo O DIA e pela Ordem dos Advogados do Brasil - seção Rio, nesta terça-feira (1º) , quando apresentaram propostas e discutiram temas de interesse da população fluminense. A transmissão do evento, que começou às 10h e terminou às 11h46, aconteceu na sede da OAB-RJ, no Centro. A sabatina foi mediada pelo jornalista Sidney Rezende, da coluna Informe do Dia, e alcançou a marca de 29,1 mil espectadores simultâneos.

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Ao O DIA, Marcelo Crivella (Republicanos) reforçou que o encontro contribuiu para o processo democrático no Rio. "Lamento que nem todos os candidatos vieram, mas, os que vieram, falaram as suas propostas, fizeram e responderam perguntas. Acho que, pela audiência, inclusive, 20 mil pessoas ligadas, cumpriu o objetivo. Os quatro blocos foram cronometrados, todos tiveram espaço. Eu acredito que alcançamos o objetivo. Acho que a audiência prova isso", afirmou o ex-prefeito do Rio.



Para Marcos Dias (Podemos), o debate superou suas expectativas. "A importância de poder falar para uma audiência tão qualificada como esse grupo de comunicação. O tempo é curto, mas a mensagem principal foi dada. Em respeito ao povo do Rio de Janeiro e do Brasil, nós não podemos continuar com essa polarização sem responsabilidade. Temos que ter responsabilidade de cuidar do povo, da segurança, educação, economia, tudo funcionando bem, por um tempo melhor para o Rio de Janeiro e para o Brasil", pontuou.



Já Carlos Portinho (PL) considerou o encontro uma oportunidade para o eleitor conhecer melhor as propostas dos concorrentes. "Os dois maiores instrumentos da democracia são o voto e o debate. O debate é fundamental, e O DIA, junto com a OAB, estimula essa discussão para que o eleitor possa escolher o candidato que mais o sensibilizou, que demonstrou conhecimento e que melhor o representa. Espero ter passado a mensagem de um parlamentar maduro, pronto e aberto ao diálogo. Nas perguntas, apresentei projetos que já fiz e já provei", disse.



Carlos Jordy (PL) avaliou positivamente o encontro e criticou a ausência dos demais candidatos. Para ele, quem disputa uma vaga no Senado precisa estar disposto a apresentar propostas e enfrentar questionamentos Ao, Marcelo Crivella (Republicanos) reforçou que o encontro contribuiu para o processo democrático no Rio. "Lamento que nem todos os candidatos vieram, mas, os que vieram, falaram as suas propostas, fizeram e responderam perguntas. Acho que, pela audiência, inclusive, 20 mil pessoas ligadas, cumpriu o objetivo. Os quatro blocos foram cronometrados, todos tiveram espaço. Eu acredito que alcançamos o objetivo. Acho que a audiência prova isso", afirmou o ex-prefeito do Rio.Para Marcos Dias (Podemos), o debate superou suas expectativas. "A importância de poder falar para uma audiência tão qualificada como esse grupo de comunicação. O tempo é curto, mas a mensagem principal foi dada. Em respeito ao povo do Rio de Janeiro e do Brasil, nós não podemos continuar com essa polarização sem responsabilidade. Temos que ter responsabilidade de cuidar do povo, da segurança, educação, economia, tudo funcionando bem, por um tempo melhor para o Rio de Janeiro e para o Brasil", pontuou.Já Carlos Portinho (PL) considerou o encontro uma oportunidade para o eleitor conhecer melhor as propostas dos concorrentes. "Os dois maiores instrumentos da democracia são o voto e o debate. O debate é fundamental, e, junto com a OAB, estimula essa discussão para que o eleitor possa escolher o candidato que mais o sensibilizou, que demonstrou conhecimento e que melhor o representa. Espero ter passado a mensagem de um parlamentar maduro, pronto e aberto ao diálogo. Nas perguntas, apresentei projetos que já fiz e já provei", disse.Carlos Jordy (PL) avaliou positivamente o encontro e criticou a ausência dos demais candidatos. Para ele, quem disputa uma vaga no Senado precisa estar disposto a apresentar propostas e enfrentar questionamentos

"Qualquer debate que eu for chamado, eu estarei presente para conversar, para dialogar, para ser confrontado, para confrontar, para expor as minhas posições", pontuou. O candidato também destacou a audiência do evento e classificou o encontro como "muito propositivo".



Ao final, Monica Benicio (PSOL) avaliou positivamente o encontro e ressaltou a importância da discussão sobre o Senado no atual cenário político. "Foi muito importante esse momento de debate, especialmente sobre o Senado nessa conjuntura, que tem sido uma peça que vai definir as eleições e o rumo da democracia pelos próximos anos do país. Foi uma oportunidade para os eleitores entenderem um pouco mais sobre como funciona o Senado e quem são os candidatos", avaliou a candidata.



Já a presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basílio, frisou que a sabatina pode auxiliar o eleitor no momento da escolha do voto. "Esse foi um debate inédito. A gente nunca teve no Rio de Janeiro um debate com senadores. Foi importante para fazer com que os projetos fossem debatidos e esclarecer o eleitor, para que ele possa votar democraticamente de uma maneira consciente em outubro para esse cargo que é tão relevante como o senador", afirmou.



Presidente do Grupo O DIA, Thiago Feitosa destacou a importância do encontro para que os eleitores conheçam os candidatos além dos discursos preparados para a campanha. "Isso é fundamental para o eleitor conseguir ver o candidato fora do roteiro, fora daquele roteiro pré-estabelecido pelos marqueteiros. Aqui nós tivemos a oportunidade de ver os candidatos debatendo, apresentando propostas e, em algumas situações, também em confronto. Isso é fundamental para que a população enxergue aquilo que ela quer ver de fato do candidato, sem uma máscara. Temos muito orgulho desse debate realizado hoje", completou.



Sobre o debate



O encontro foi promovido pelo O DIA em parceria com a OAB-RJ e reuniu seis dos 16 candidatos que disputam duas vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro nas eleições de outubro. Com mediação do jornalista Sidney Rezende, o debate foi dividido em quatro blocos, incluindo perguntas comuns, confronto direto entre os concorrentes e considerações finais. O objetivo foi apresentar aos eleitores propostas e posicionamentos dos candidatos, além de ampliar o conhecimento sobre as atribuições do Senado Federal.