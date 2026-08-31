O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios (DHNSG) - Lucas Alvarenga/Reprodução Internet

O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios (DHNSG) Lucas Alvarenga/Reprodução Internet

Publicado 31/08/2026 15:21

Rio - Um corpo carbonizado foi encontrado dentro do porta-malas de um carro totalmente queimado, na manhã deste domingo (30), no bairro Silvado, em Maricá. A vítima segue sem identificação.

Policiais militares do 12° BPM (Niterói) foram acionados para verificar um veículo sem placa de identificação e encontraram o corpo no interior do porta-malas na Estrada Comandante Celso, no bairro Silvado, em Maricá, na Região Metropolitana. O Corpo de Bombeiros e equipes de perícia foram chamados ao local, que estava isolado pela Guarda Municipal.



Após os trabalhos periciais, os peritos encaminharam o corpo para necropsia e removeram o veículo.



A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte. Outras diligências estão em andamento.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral



