Suspeito de balear homem em Santíssimo foi preso com revólver e muniçõesReprodução / X
PM prende suspeito de balear homem em Santíssimo
Agentes do 40º BPM (Campo Grande) também apreenderam revólver e munições; vítima foi levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer
Quem era a líder comunitária que está entre os mortos na Taquara
Josiane Dias de Assunção Maia compartilhava as atividades que realizava junto a uma associação de moradores de Curicica
Homem é morto a tiros na Rocinha
Vítima foi encontrada morta na Travessa União; polícia apreendeu pistola, carregador e munições no local e suspeito foi agredido
Foragido desde 2023 é recapturado em Bonsucesso
Cristiano Guilhermino da Silva, conhecido como 'Sombra', é apontado como um dos criminosos mais antigos do Comando Vermelho (CV)
Corpo é encontrado carbonizado dentro de carro em Maricá
PMs localizaram veículo sem placa no bairro Silvado; caso é investigado pela Delegacia de Homicídios
PM prende suspeito de balear homem em Santíssimo
Agentes do 40º BPM (Campo Grande) também apreenderam revólver e munições; vítima foi levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer
Quadrilha especializada em aplicar golpes em idosos é presa
De acordo com as investigações, grupo se preparava para uma nova investida em uma agência bancária do Rio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.