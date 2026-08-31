Suspeito de balear homem em Santíssimo foi preso com revólver e munições - Reprodução / X

Suspeito de balear homem em Santíssimo foi preso com revólver e muniçõesReprodução / X

Publicado 31/08/2026 15:17 | Atualizado 31/08/2026 17:26

Rio - Policiais militares prenderam um suspeito de atirar em um homem, na noite deste domingo (30), na Estrada dos Sete Riachos, em Santíssimo, Zona Oeste do Rio. A vítima foi levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na mesma região. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde.

De acordo com a corporação, equipes do 40º BPM (Campo Grande) realizaram a ação. Os policiais também apreenderam um revólver e munições. A identidade dos dois ainda não foram divulgadas.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 33ª DP (Realengo) e será encaminhado à 35ª DP (Campo Grande), que dará continuidade às investigações. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.