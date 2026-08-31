Foragido desde 2023, Cristiano Guilhermino da Silva, conhecido como 'Sombra', foi preso após informaçõesDivulgação

Mais artigos de Mylena Moura
Mylena Moura
Rio - Um homem apontado como membro do Comando Vermelho (CV) foi preso, neste sábado (29), em Bonsucesso, Zona Norte. Policiais militares encontraram Cristiano Guilhermino da Silva, 49 anos, na Avenida Paris após informações do Disque Denúncia. "Sombra", como é conhecido, estava foragido desde 2023, quando recebeu o indulto de Dia das Mães.
LEIA MAIS: PM prende suspeito de balear homem em Santíssimo
Agentes do 22º BPM (Maré) e do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) localizaram o criminoso neste sábado (29), em um dos acessos à Comunidade da Nova Holanda. Não houve resistência à prisão. Na ocasião, os policiais identificaram "Sombra" como integrante da facção, cadastrado no sistema prisional como sendo de alta periculosidade.

Ele possui dois registros pelos artigos 157 do Código Penal, relacionadas a roubos majorados, e é apontado como parte de um grupo especializado em roubo de veículos e cargas.
"Sombra" foi preso pela primeira vez em novembro de 1998 e fugiu em dezembro de 2003, devido ao benefício do Indulto de Natal, sendo recapturado em abril de 2018. Em maio de 2023, ele voltou a receber o benefício, e desde então estava foragido do sistema penitenciário por não ter retornado à unidade.

O criminoso tinha um mandado de prisão em aberto, por condenação transitada em julgado, relacionada aos crimes previstos no artigo 10 da Lei nº 9.437/1997, que trata da posse e porte ilegal de armas e por roubo majorado.

Após a prisão, ele foi levado à 21ª DP (Bonsucesso), onde os agentes confirmaram o mandado. Em seguida, os policiais o encaminharam uma unidade prisional, onde já se encontra à disposição da Justiça, cumprindo uma condenação de 26 anos, dos quais já cumpriu 10, restando ainda 15 anos e 4 meses em regime fechado.
Disque Denúncia

O Disque Denúncia, que garante o anonimato, solicita que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça entre em contato pelos seguintes meios:

- Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177
- WhatsApp Anonimizado/DD: (021) – 2253-1177 (técnica que remove ou altera informações que possam identificar uma pessoa)
- Aplicativo: Disque Denúncia RJ