Foragido desde 2023, Cristiano Guilhermino da Silva, conhecido como 'Sombra', foi preso após informações - Divulgação

Foragido desde 2023, Cristiano Guilhermino da Silva, conhecido como 'Sombra', foi preso após informaçõesDivulgação

Publicado 31/08/2026 15:52

Rio - Um homem apontado como membro do Comando Vermelho (CV) foi preso , neste sábado (29), em Bonsucesso, Zona Norte. Policiais militares encontraram Cristiano Guilhermino da Silva, 49 anos, na Avenida Paris após informações do Disque Denúncia. "Sombra", como é conhecido, estava foragido desde 2023, quando recebeu o indulto de Dia das Mães.

Agentes do 22º BPM (Maré) e do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) localizaram o criminoso neste sábado (29), em um dos acessos à Comunidade da Nova Holanda. Não houve resistência à prisão. Na ocasião, os policiais identificaram "Sombra" como integrante da facção, cadastrado no sistema prisional como sendo de alta periculosidade.



Ele possui dois registros pelos artigos 157 do Código Penal, relacionadas a roubos majorados, e é apontado como parte de um grupo especializado em roubo de veículos e cargas.

"Sombra" foi preso pela primeira vez em novembro de 1998 e fugiu em dezembro de 2003, devido ao benefício do Indulto de Natal, sendo recapturado em abril de 2018. Em maio de 2023, ele voltou a receber o benefício, e desde então estava foragido do sistema penitenciário por não ter retornado à unidade.



O criminoso tinha um mandado de prisão em aberto, por condenação transitada em julgado, relacionada aos crimes previstos no artigo 10 da Lei nº 9.437/1997, que trata da posse e porte ilegal de armas e por roubo majorado.



Após a prisão, ele foi levado à 21ª DP (Bonsucesso), onde os agentes confirmaram o mandado. Em seguida, os policiais o encaminharam uma unidade prisional, onde já se encontra à disposição da Justiça, cumprindo uma condenação de 26 anos, dos quais já cumpriu 10, restando ainda 15 anos e 4 meses em regime fechado.

Disque Denúncia



O Disque Denúncia, que garante o anonimato, solicita que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça entre em contato pelos seguintes meios:



- Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado/DD: (021) – 2253-1177 (técnica que remove ou altera informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ

