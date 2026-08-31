Foragido desde 2023, Cristiano Guilhermino da Silva, conhecido como 'Sombra', foi preso após informaçõesDivulgação
Ele possui dois registros pelos artigos 157 do Código Penal, relacionadas a roubos majorados, e é apontado como parte de um grupo especializado em roubo de veículos e cargas.
O criminoso tinha um mandado de prisão em aberto, por condenação transitada em julgado, relacionada aos crimes previstos no artigo 10 da Lei nº 9.437/1997, que trata da posse e porte ilegal de armas e por roubo majorado.
Após a prisão, ele foi levado à 21ª DP (Bonsucesso), onde os agentes confirmaram o mandado. Em seguida, os policiais o encaminharam uma unidade prisional, onde já se encontra à disposição da Justiça, cumprindo uma condenação de 26 anos, dos quais já cumpriu 10, restando ainda 15 anos e 4 meses em regime fechado.
O Disque Denúncia, que garante o anonimato, solicita que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça entre em contato pelos seguintes meios:
- Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177
- WhatsApp Anonimizado/DD: (021) – 2253-1177 (técnica que remove ou altera informações que possam identificar uma pessoa)
- Aplicativo: Disque Denúncia RJ
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