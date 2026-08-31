Gabriel Teixeira Gonçalves foi preso em ação da Polícia Civil (DHBF)Reprodução

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Fred Vidal
Rio - Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam em flagrante, neste domingo (30), um dos investigados pela morte do policial civil Carlos Alberto Freire Neto, assassinado em julho no Muquiço, na Zona Norte. Gabriel Teixeira Gonçalves, conhecido como "Cebolinha" e "Trezeguet", foi localizado com um revólver e drogas em um dos acessos à comunidade do Acari.
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De acordo com a Polícia Civil, Gabriel foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da DHBF apontam que ele seria o piloto de uma das motocicletas utilizadas no ataque contra os policiais.

Carlos Freire foi morto no dia 8 de julho. O crime teria sido cometido por integrantes do tráfico que atuam na comunidade do Muquiço e Gabriel é apontado como integrante da facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Após a prisão em flagrante e o cumprimento das formalidades legais, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

As investigações sobre a morte de Carlos Freire continuam. A DHBF informou que seguirá realizando ações para localizar e prender outros envolvidos no crime.