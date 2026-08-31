Gabriel Teixeira Gonçalves foi preso em ação da Polícia Civil (DHBF)Reprodução
De acordo com a Polícia Civil, Gabriel foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da DHBF apontam que ele seria o piloto de uma das motocicletas utilizadas no ataque contra os policiais.
Carlos Freire foi morto no dia 8 de julho. O crime teria sido cometido por integrantes do tráfico que atuam na comunidade do Muquiço e Gabriel é apontado como integrante da facção Terceiro Comando Puro (TCP).
Após a prisão em flagrante e o cumprimento das formalidades legais, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
As investigações sobre a morte de Carlos Freire continuam. A DHBF informou que seguirá realizando ações para localizar e prender outros envolvidos no crime.
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