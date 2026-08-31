PM faz operação na Gardênia Azul - Reprodução/BDRJ

PM faz operação na Gardênia AzulReprodução/BDRJ

Publicado 31/08/2026 07:47

Rio - A Polícia Militar realizou uma operação na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste, na manhã desta segunda-feira (31) contra criminosos envolvidos em disputas territoriais. Ação ocorreu após um fim de semana marcado pela violência em Jacarepaguá, que deixou quatro mortos e um baleado, além de 14 ônibus usados como barricadas em diferentes vias da região.





De acordo com a PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 18° BPM (Jacarepaguá) atuaram no local desde as primeiras horas do dia. Não houve presos ou apreensões.

LEIA MAIS: Violência ameaça comércio e afasta empresas de Jacarepaguá De acordo com a PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 18° BPM (Jacarepaguá) atuaram no local desde as primeiras horas do dia. Não houve presos ou apreensões.

Os locais vivem sob uma guerra entre criminosos do Comando Vermelho e milicianos. Segundo dados Instituto de Segurança Pública (ISP), a área do 18º BPM liderou o ranking de letalidade violenta em julho deste ano, com 25 mortes atribuídas à disputa territorial entre grupos rivais.

Fim de semana de violência

Na noite de sábado (29), bandidos armados entraram em confronto na comunidade da Muzema, onde um homem acabou atingido na perna. Ele foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde permanece internado com quadro de saúde estável. A princípio, a vítima, identificada como Ronald Ignacio do Amaral, seria morador da região.



Já na Estrada do Guerenguê, na Taquara, uma mulher morreu após ter o carro atacado a tiros. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica e autoria do crime. Na Estrada dos Bandeirantes e na Rua Soldado Bruno Estrifica, em Curicica, outros três homens, ainda não identificados, foram mortos.

Segundo o Rio Ônibus, 14 coletivos foram usados como barricadas entre Muzema, Curicica, Gardênia e Taquara. De acordo com a Mobi-Rio, as linhas 35 (Alvorada x Madureira), 46 (Alvorada x Penha), 51 (Recreio x Deodoro) e 52 (Alvorada x Deodoro) tiveram a circulação interrompida por cerca de 40 minutos na noite de sábado.

A Polícia Militar reforçou o policiamento no local.