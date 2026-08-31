PM faz operação na Gardênia AzulReprodução/BDRJ
De acordo com a PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 18° BPM (Jacarepaguá) atuaram no local desde as primeiras horas do dia. Não houve presos ou apreensões.
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PM faz operação na Gardênia AzulReprodução/BDRJ
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